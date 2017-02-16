В пяти медучреждениях Волгоградской области произошла смена главврачей

Соответствующие решения были приняты на первом в этом году заседании экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области.

Главным врачом Волгоградского областного клинического наркологического диспансера назначена Лиана Орешкина, сменившая на этом посту Василия Типаева. С 2012 года она работала главным врачом областной психиатрической больницы № 6 города Волжского, с 13 мая 2016 года — гл. врачом ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1» (Калачевский район, ст. Ложки). У Лианы Орешкиной активен сертификат по психиатрии и по наркологии.

Одновременно Лиана Орешкина назначена главным внештатным специалистом — психиатром-наркологом комитета здравоохранения Волгоградской области.

Главным внештатным специалистом — психиатром Облздрава стал Михаил Баканов, главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2», заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук.

Вместо Лианы Орешкиной главным врачом ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1» назначена Ольга Жигунова, ранее работавшая в этом же учреждении.

Нового главврача получил и Волгоградский областной центр крови. Им стала стала Елена Ряснянская, работавшая с 2004 года заведующим отделением переливания крови в БСМП № 25. Она сменила на этой должности Ольгу Абжуеву, которая написала заявление об уходе по собственному желанию.

Произошли кадровые изменения и в двух медучреждениях Камышинского района. Главным врачом ГБУЗ г. Камышина «Городская больница № 1» стала Наталья Данилова, которая с 2005 года работала в Камышине на разных должностях, начиная с должности участкового терапевта. Последняя должность в этом учреждении — заместитель главного врача по медицинской части.

В ГАУЗ «Котовская стоматологическая поликлиника» руководителем назначена Римма Емельянова, работавшая в этом учреждении на разных должностях с 1994 года. С 2000 года по настоящее время она работала здесь заведующей отделением терапевтической стоматологии. Римма Емельянова сменила на должности Сергея Рудичева. Отметим, что к этому медучреждению накопилась значительная доля претензий со стороны Облздрава, более того, после проверки, состоявшейся год назад, в поликлинике не произошло изменений в лучшую сторону. Перед новым главврачом руководство комитета здравоохранения поставило жесткую задачу — за год в котовской стоматологической поликлинике должны произойти ощутимые изменения.

В коллективах медучреждений представители комитета здравоохранения волгоградской области официально представят новых руководителей.