Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Собчак против Брежневой: последний шанс
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
10Авария на крупнейшей в США плотине
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
17:36 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанская администрация поможет безработным стать бизнесменами

Краснодар. 16 фев. — Новая Кубань. На Кубани активно реализуется программа «Содействие занятости населения».

В бюджет этого года чиновники заложили немаленькую сумму для её реализации.

Практика прошлых лет показала, что такие методы помощи жителям региона, которые не могут решить проблему с трудоустройством, действенны.

По данным пресс-службы краевой администрации 295 официально зарегистрированных безработных кубанцев в 2016 году открыли свой бизнес благодаря государственной поддержке.

Сумма единовременной выплаты составила 117,6 тыс. рублей. Для того, чтобы получить эти деньги на открытие дела совершенно безвозмездно, необходимо успешно презентовать бизнес-план. Всего в прошлом году краевая администрация потратила на помощь новоиспеченным бизнесменам 35,1 млн рублей.

Зато Краснодарский край пополнился новыми организациями в сферах оказания бухгалтерских и правовых услуг, образовательной деятельности, строительства и транспорта. Эти направления стали самыми популярными среди бизнесменов. Как ни странно, но в министерстве труда и социального развития Краснодарского края сообщили, что меньше всего людей рискнули открыть свое дело в области ресторанного бизнеса — 4,5%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутаты ЗСК сократили число одномандатных округов на Кубани
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Прессу выдворили со встречи Лаврова и Тиллерсона в Бонне
Мария Максакова исключена из «Единой России»
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего
Москвичи нашли способ защитить жилье от мошенников
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь