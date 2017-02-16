Кубанская администрация поможет безработным стать бизнесменами
Краснодар. 16 фев. — Новая Кубань. На Кубани активно реализуется программа «Содействие занятости населения».
Краснодар. 16 фев. — Новая Кубань. На Кубани активно реализуется программа «Содействие занятости населения».
В бюджет этого года чиновники заложили немаленькую сумму для её реализации.
Практика прошлых лет показала, что такие методы помощи жителям региона, которые не могут решить проблему с трудоустройством, действенны.
По данным
Сумма единовременной выплаты составила 117,6 тыс. рублей. Для того, чтобы получить эти деньги на открытие дела совершенно безвозмездно, необходимо успешно презентовать
Зато Краснодарский край пополнился новыми организациями в сферах оказания бухгалтерских и правовых услуг, образовательной деятельности, строительства и транспорта. Эти направления стали самыми популярными среди бизнесменов. Как ни странно, но в министерстве труда и социального развития Краснодарского края сообщили, что меньше всего людей рискнули открыть свое дело в области ресторанного бизнеса — 4,5%.