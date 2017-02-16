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18:07 (мск), источник: Калининград.Ru

Областной Роспотребнадзор изъял из оборота 1500 литров опасной «незамерзайки»

Роспотребнадзор проверил в Калининградской области 45 торговых объектов, в которых продают стеклоомывающие жидкости.

Источник: Калининград.Ru

Специалисты отобрали и исследовали 32 пробы продукции. В шести наименованиях оказалось превышено содержание метанола. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Содержание метанола превышено в следующих товарах:

— низкотемпературной жидкости «Winter glass» Frostschutz (изготовитель — ООО «Гермес» Москва, ул. Борисовская, 16).

— стеклоомывающей жидкости Оймякон марки -30 Gleid Exclusive (изготовитель — ООО «ИнжТехПоставка», Москва, ул. 1-я Ямского поля, 30, пом. 7).

— стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости марки -30 Autoglejd (производитель — ООО «Гарден», Москва, ул. 3-я Никопольская, д.7).

— незамерзающей жидкости Nord, -300°С (изготовитель — ООО «Айсберг», Москва, Волоколамское шоссе, 88).

— стеклоомывающей жидкости Gleid Exclusive (изготовитель — ООО «ИнжТехПоставка», Московская область, Раменский район).

— стеклоомывающей жидкости Summer Screen Wash (изготовитель — UAB Lesta, Литва).

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота 1566 литров «незамерзайки», которая не соответствует требованиям. «Виновные лица привлечены к административной ответственности, должностным лицам внесены представления», — добавили в ведомстве.

В компетентные органы также направили материалы о прекращении действия свидетельств о государственной регистрации и сертификатов соответствия. Специалисты также исследовали три пробы «незамерзайки», которую продавали вдоль дорог, и две пробы спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения, изъятой полицейскими. Исследования показали, что содержание метанола в них превышено более чем в 380 раз. Виновных привлекли к ответственности.

Областное управление Роспотребнадзора рекомендует покупать стеклоомывающую жидкость только в санкционированных торговых точках. Сообщить о незаконной продаже такой продукции и о случая отравления суррогатным, недоброкачественным алкоголем можно по телефону горячей линии 8 (4012) 53−69−42 (с 10:00 до 17:00).

Стоит отметить, что в России запретили использовать метиловый спирт в зимних стеклоомывающих жидкостях и других средствах по уходу за автотранспортом. Ранее руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что стеклоомывающая жидкость, которую продают вдоль дорог, крайне опасна для здоровья.

«Даже если её заливать и использовать по назначению как стеклоомывающую жидкость, то пары метанола, которые поступают в машину, вызывают то же самое отравление. Это может вызвать потерю сознания на ходу у водителя», — поясняла Бабура.

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