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17:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Новоусманском районе появится детский сад на 280 мест

Всего в новом жилом микрорайоне «Черемушки» в Новоусманском районе должно появиться 8 детских садов и 4 школы.

Детский сад на 280 мест появится в поселке Отрадное Новоусманского района. Губернатор Алексей Гордеев оценил ход строительства дошкольного учреждения в четверг, 16 февраля.

Детский садик строит компания «ДСК». Стоимость проекта — более 200 млн рублей. Объект возведут за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Строительство завершится в августе 2017 года.

Детский сад появится в новом жилом микрорайоне «Черемушки». На участке 107 га в Новоусманском районе «ДСК» построит жилье для 40 тыс. человек. На официальном сайте проекта указано, что в «Черемушках» появится 8 детских садов на 1,17 тыс. мест, 4 школы на 3,96 учащихся.

— Мы видим, что граница между Новоусманским районом и Воронежем становится условной. В Отрадном появится новый район, и нам необходимо думать, как своевременно создать здесь инфраструктуру. Мы будем советоваться с московскими и зарубежными специалистами, а также с гражданами, чтобы найти баланс и избежать ошибок, которые возникают при городской застройке, — сообщил Алексей Гордеев.

В 2014 строительная компания «Инстеп» возвела в Отрадном 9 жилых домов. Компания IKEA в 2016 году объявила о строительстве торгового центра «Мега» в поселке Отрадное Новоусманского района Воронежской области.

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