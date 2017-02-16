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17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

Станция OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) сделала снимок Юпитера и трех его спутников, в том числе крупнейшей луны Солнечной системы — Ганимеда. Об этом сообщает НАСА.

Источник: NASA

Два изображения получены 12 февраля 2017 года на расстоянии 122 миллионов километров от Земли и 673 миллионов километров от газового гиганта. Фотослужба НАСА объединила их в один снимок.

Ганимед является самым большим из планетных спутников. Скорее всего, луна имеет скрытый под слоем льда водоем.

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По оценкам ученых, воды на Ганимеде в 25 раз больше, чем на Земле, а глубина океана на планете достигает 800 километров

Как считают астробиологи, такое строение океана на Ганимеде может способствовать созданию специальных условий для развития примитивных форм жизни на спутнике.

Ракета-носитель Atlas V со станцией OSIRIS-REx стартовала в сентябре 2016 года на мысе Канаверал. В 2018-м OSIRIS-REx достигнет своей цели — астероида Бенну, образец которого на спускаемой капсуле должен попасть на Землю в 2023 году.

Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле. В случае успешного завершения основной программы станцию OSIRIS-REx планируется использовать в других исследованиях Солнечной системы.

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