НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

Источник: NASA

Два изображения получены 12 февраля 2017 года на расстоянии 122 миллионов километров от Земли и 673 миллионов километров от газового гиганта. Фотослужба НАСА объединила их в один снимок. Ганимед является самым большим из планетных спутников. Скорее всего, луна имеет скрытый под слоем льда водоем.

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По оценкам ученых, воды на Ганимеде в 25 раз больше, чем на Земле, а глубина океана на планете достигает 800 километров