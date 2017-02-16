НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы
Станция
Станция
Два изображения получены 12 февраля 2017 года на расстоянии 122 миллионов километров от Земли и 673 миллионов километров от газового гиганта. Фотослужба НАСА объединила их в один снимок.
Ганимед является самым большим из планетных спутников. Скорее всего, луна имеет скрытый под слоем льда водоем.
Как считают астробиологи, такое строение океана на Ганимеде может способствовать созданию специальных условий для развития примитивных форм жизни на спутнике.
Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле. В случае успешного завершения основной программы станцию