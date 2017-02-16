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18:38 (мск), источник: 365info.kz

Полиция усилила контроль на дорогах Алматы

В Алматы стартовали оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах, сообщила пресс-служба ДВД.

Источник: 365info.kz

Количество нарядов, работающих на улицах города, увеличено. Особое внимание полицейские уделяют грубым нарушениям, которые могут привести к аварии. Об этом рассказал заместитель начальника Местной полицейской службы полковник полиции Жолдасбек Алмашов.

Также, по его словам, водителей проверяют по всем базам данных — выявляют людей и машины, находящиеся в розыске, ищут авто с подложными номерами или без номеров, с тонированными стеклами. Кроме того, на особом контроле водители, скрывшиеся с места аварии.

Помимо этого, сообщил Алмашов, обследуют состояние дорог и технических средств организации дорожного движения, особенно вблизи детских образовательных учреждений. А в школах запланированы профилактические беседы и уроки о безопасности дорожного движения.

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