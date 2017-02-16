За месяц в Украине стало на 40 тысяч безработных больше
Средний размер пособия на одного безработного в январе составил 2 015 гривен.
Средний размер пособия на одного безработного в январе составил 2 015 гривен.
В январе 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,6%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Государственной службы статистики.
В частности, согласно сообщению, по состоянию на 1 февраля 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 429 тыс. безработных, тогда как месяцем ранее их число составляло 390,8 тыс. человек.
При этом отмечается, что количество безработных, получивших государственную помощь в январе, составило 351,2 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 2 015 гривен.
Напомним, в декабре официальный уровень безработицы повысился на 0,2 процентный пункт до 1,5%, в то время когда в ноябре уровень безработицы составлял 1,3%.