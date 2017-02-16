Уровень террористической угрозы в Киеве возрастет 18—22 февраля, — Шкиряк

«В период, когда происходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы. В том числе, мы говорим о том, что во время запланированных мероприятий 18—22 февраля уровень террористической угрозы будет повышен», — сообщил Шкиряк на брифинга, передает «112».

Напомним, в Службе безопасности Украины подозревают, что Россия готовит провокации с использованием насилия на мероприятиях к годовщине расстрелов на Майдане.

Отметим, в СБУ также заявляют, что основным объектом информационных атак со стороны Российской Федерации является Украина.