Уровень террористической угрозы в Киеве возрастет 18—22 февраля, — Шкиряк
Советник министра внутренних дел Шкиряк сообщил, что в Киеве
Советник министра внутренних дел Шкиряк сообщил, что в Киеве
«В период, когда происходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы. В том числе, мы говорим о том, что во время запланированных мероприятий
Напомним, в Службе безопасности Украины подозревают, что Россия готовит провокации с использованием насилия на мероприятиях к годовщине расстрелов на Майдане.
Отметим, в СБУ также заявляют, что основным объектом информационных атак со стороны Российской Федерации является Украина.