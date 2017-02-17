«Великая Стена»: История самого затратного и бесполезного проекта в мире

Источник: AP 2017

Великая Китайская стена — один из главных памятников древности, сохранившийся до наших дней. Это уникальное в своем роде творение человеческих рук привлекает ежегодно миллионы туристов. При этом многие имеет весьма смутное представление о том, от каких врагов строился и насколько эффективно функционировал этот грандиозный объект протяженностью около 9000 км, толщина стен которого составляет 5−8 метров, а высота в среднем 6−7 метров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.27777777777778% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BBm_Iu6ieaG/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Oleg Ladoga (@olegladoga)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-02-10T14:30:28+00:00">Фев 10 2016 в 6:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Как и большинство народов, перешедших к оседлому образу жизни, китайцы столкнулись с проблемой кочевников, совершавших регулярные грабительские набеги. Примерно в III веке до нашей эры началось строительство первых участков стены, которые тогда предназначались для защиты от хунну — кочевого народа, обитавшего в степях к северу от Китая.

Источник: AP 2017

Большая императорская стройка С завершением так называемой эпохи Воюющих царств император Цинь Ши-хуанди из династии Цинь, объединивший под своей властью разрозненные китайские земли отдал распоряжение о строительстве стены вдоль горного хребта Иншань на севере Китая. Строительство шло как за счет укрепления ранее построенных участков, так и путем постройки новых. При этом существовали участки стен, которые возводились местными властителями для разделения территорий друг друга — по приказу императора они подлежали сносу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:26.19363395225464% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BNh-GxQBhM3/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alessandro Steffanoni (@alessandro_steffanoni)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-02T22:02:00+00:00">Дек 2 2016 в 2:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Строительство стены в эпоху Цинь Ши-хуанди заняло примерно десять лет. Ввиду отсутствия дорог, источников чистой воды и трудностей с подвозом продовольствия стройка была крайне тяжелой. Одновременно на строительстве были задействованы до 300 тысяч человек, а всего к стройке привлекли до 2 миллионов китайцев. Голод, болезни, непосильный труд убивали десятки тысяч строителей.

Источник: AP 2017

До периода Цинь стену строили из самых примитивных материалов, в основном — с помощью трамбовки земли. Между щитами из прутьев или тростника прессовали слои глины, гальки и других местных материалов. Иногда использовали кирпичи, но не обожжённые, а высушенные на солнце. В период Цинь на некоторых участках начинают применяться каменные плиты, которые укладывались вплотную друг к другу по слоям уплотнённой земли. Составной частью стены являются башни. Некоторые башни, возведённые ещё до строительства стены, были встроены в неё. Такие башни часто имеют ширину меньшую, чем ширина самой стены, и места их расположения случайны. Башни, возводившиеся вместе со стеной, располагались друг от друга на расстоянии до 200 метров. «Длинная стена росла вверх, а империя катилась вниз» В период империи Хань (206 до н.э — 220 н. э.) стена была расширена на запад, построена линия сторожевых башен, уходившая вглубь пустыни, для защиты торговых караванов от набегов кочевников. Каждый последующий правитель пытался внести свой вклад в стену. На многих участках стену возводили неоднократно, вследствие ее разрушения не столько в результате набегов, сколько из-за некачественных материалов.

Источник: AP 2017

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Сохранившиеся до нашего времени участки Великой Китайской стены были построены при династии Мин (1368−1644 годы). В этот период строили в основном из кирпича и блоков, благодаря чему конструкция стала более крепкой и надежной. За это время Стена пролегла с востока на запад от Шаньхайгуань на берегу Жёлтого моря до заставы Юймэньгуань на границе провинций Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Главный парадокс Великой Китайской стены заключается в том, что она была не в состоянии решить задачи по обороне страны. Сами китайцы признавали, что затраченные на постройку стены средства, загубленные человеческие жизни, совершенно не окупались.

Люди Цинь строили Длинную стену как защиту против варваров Длинная стена росла вверх, а империя катилась вниз. Люди и сегодня смеются над ней…. Как только объявлялось, что стены будут строиться на востоке, Обязательно сообщалось, что орды варваров напали на западе Ван Сытун китайский поэт XVII века

Не обойти, так подкупить Классический пример неэффективности Великой Китайской стены — история падения династии Мин. Войска будущей Манчжурской династии, или династии Цин, подошли к так называемому Шанхайскому проходу в стене, который обороняла армия полководца У Саньгуя. Войско вполне могло сдержать натиск захватчиков, однако У Саньгуй предпочел вступить с ними в сговор, в результате чего противник беспрепятственно проник вглубь Китая.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.287037037037038% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BIplxcKAbAx/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Golubchik (@golubchik_u)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-03T14:26:19+00:00">Авг 3 2016 в 7:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Такие истории были и раньше. Поскольку Великая Китайская стена — это сочетание фрагментов отдельных укреплений, кочевники либо проникали в бреши между ними, либо подкупали тех, кто был призван стену оборонять.

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Таким образом, например, поступил Чингисхан, захвативший Северный Китай. Монголы были властителями этих земель около 150 лет, вплоть до 1368 года. Династия Цин, правившая Китаем до 1911 года, помнила историю своего прихода к власти, и не придавала стене серьезного значения. В порядке поддерживался лишь Бадалинский участок стены, расположенный в 75 км от Пекина. К слову, именно он сегодня и является самым посещаемым туристами. В 1933 году произошел эпизод японо-китайской войны, известный как «Оборона Великой Китайской стены». Китайская армия Чан Кайши на рубеже восточной части стены пыталась отразить вторжение войск Японии и марионеточного государства Маньчжоу-Го. Сражение закончилось поражением китайцев, и созданием демилитаризованной зоны на 100 километров к югу от Великой стены, где Китай не имел права размещать свои войска.

Источник: AP 2017

Туристический объект товарища Дэн Сяопина Китайцев всегда искренне удивлял интерес европейцев к такому бесполезному, с точки зрения местных жителей, сооружению, как Великая стена.

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Но в 1980-х годах китайский лидер Дэн Сяопин решил, что этот объект может приносить стране выгоду. По его инициативе в 1984 году стартовал масштабный проект по реконструкции стены. В 1987 году Великая Китайская стена была включена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Сегодня объект, строительство которого за всю историю, по мнению ряда специалистов, отняло около 1 миллиона жизней, принимает ежегодно до 40 миллионов туристов. При этом участки стены, расположенные вдалеке от туристических зон, продолжают разрушаться. Часть участков разрушается сознательно, так как мешает строительству шоссе и железных дорог.

Источник: NASA

Один из самых распространенных мифов о Великой Китайской стене — то, что она видна невооруженным глазом из космоса.