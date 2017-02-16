Донским спортсменам могут запретить выступать в составе сборных
Донские спортсмены, которых Международный олимпийский комитет лишил медалей, могут потерять право выступать в составе национальных сборных.
Донские спортсмены, которых Международный олимпийский комитет лишил медалей, могут потерять право выступать в составе национальных сборных.
Их также отстранят от участия в мероприятиях Всероссийской федерации легкой атлетики. Правда при одном условии — если они откажутся вернуть олимпийские награды и призовые. Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики.
Добавим, в числе таких спортсменов оказалась донская бегунья Юлия Гущина. Она выступала на лондонской Олимпиаде в командном составе в женской эстафете 4 по 400 метров.