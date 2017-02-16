Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Собчак против Брежневой: последний шанс
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
18:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донским спортсменам могут запретить выступать в составе сборных

Донские спортсмены, которых Международный олимпийский комитет лишил медалей, могут потерять право выступать в составе национальных сборных.

Их также отстранят от участия в мероприятиях Всероссийской федерации легкой атлетики. Правда при одном условии — если они откажутся вернуть олимпийские награды и призовые. Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики.

Добавим, в числе таких спортсменов оказалась донская бегунья Юлия Гущина. Она выступала на лондонской Олимпиаде в командном составе в женской эстафете 4 по 400 метров. Из-за того что у одной из участниц квартета, Антонины Кривошапки, допинг-проба оказалась положительной, спортивных наград лишись все члены команды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Ансамбль имени Александрова восстановлен после катастрофы Ту-154
Американский биатлонист впервые в истории выиграл золото ЧМ
Трамп потребовал извинений от The New York Times
При взрыве в Пакистане погибло не менее 50 человек
Прессу выдворили со встречи Лаврова и Тиллерсона в Бонне
Мария Максакова исключена из «Единой России»
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Знакомые гастроли. Почему нашим в Лиге Европы бояться некого «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» открывают плей-офф
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь