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18:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

По набережным Воронежа могут пустить общественный транспорт

Одной «Гото Предистинации» для притяжения горожан на Адмиралтейку — мало. Ей, а также Петровской набережной и прилегающим к ним улицам нужна реконструкция.

Советскую площадь Воронежа в этом году ждёт реконструкция. Однако там не будет памятника основателю Воронежа воеводе Сабурову, огромного фонтана и подземной парковки, как хотел мэр. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал архитектор Роман Пупавцев, который разработает проект благоустройства площади.

Следующими станут набережные — по ним могут пустить транспорт. Одной «Гото Предистинации» для притяжения горожан на Адмиралтейку — мало. Ей, а также Петровской набережной и прилегающим к ним улицам тоже нужна реконструкция, считает Пупавцев.

Цель — соединить центр города с эти территориями. Пока же они, по выражению архитектора, «не работают»: горожане туда приходят редко, в том числе, потому что там нет кафе, ресторанов и развлечений. А нет их потому, что нет там людей. Разорвать этот замкнутый круг, по мнению архитектора, должен общественный транспорт.

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