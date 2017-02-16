По набережным Воронежа могут пустить общественный транспорт

Советскую площадь Воронежа в этом году ждёт реконструкция. Однако там не будет памятника основателю Воронежа воеводе Сабурову, огромного фонтана и подземной парковки, как хотел мэр. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал архитектор Роман Пупавцев, который разработает проект благоустройства площади.

Следующими станут набережные — по ним могут пустить транспорт. Одной «Гото Предистинации» для притяжения горожан на Адмиралтейку — мало. Ей, а также Петровской набережной и прилегающим к ним улицам тоже нужна реконструкция, считает Пупавцев.

Цель — соединить центр города с эти территориями. Пока же они, по выражению архитектора, «не работают»: горожане туда приходят редко, в том числе, потому что там нет кафе, ресторанов и развлечений. А нет их потому, что нет там людей. Разорвать этот замкнутый круг, по мнению архитектора, должен общественный транспорт.