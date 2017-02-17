Проект «Прошлое по субботам» стартует в Воронежском драмтеатре 25 февраля

Ностальгический проект «Прошлое по субботам» стартует в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова в субботу, 25 февраля. Зрители увидят видеозапись архивного спектакля «Дело Боброва» (1972) на большой сцене.

Кроме «Дела Боброва» в рамках проекта до конца 215-го сезона в театре планируют показать еще четыре старых постановки. Это спектакли предыдущего художественного руководителя драмтеатра Анатолия Иванова «Вечно живые» (2000), «Ревизор» (2005), «Зойкина квартира» (2008), а также первую режиссерскую работу нынешнего худрука театра Владимира Петрова «Арест» (2010).

Руководство театра впервые озвучило планы о запуске ностальгического проекта в ноябре 2016 года. Изначально предполагалось, что видеозаписи архивных спектаклей будут показывать в театре по вторникам, однако впоследствии день недели заменили на выходной.

По задумке авторов проекта, «Прошлое по субботам» поможет зрителям вновь погрузиться в атмосферу любимых постановок, просмотреть отрывки видео знаковых для истории театра спектаклей и, главное — узнать из первых уст, как жил спектакль. На каждом показе будут присутствовать представители постановочной группы или артисты, игравшие в спектакле, которым зрители смогут задать свои вопросы.

Стоимость билетов на показы «Прошлого по субботам» будет символической, подчеркнули в театре. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.