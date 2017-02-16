В Беларусь вернули легендарную книгу Франциска Скорины

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгазпромбанк вернул в Беларусь легендарную книгу Франциска Скорины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

«В год 500-летия белорусского книгопечатания корпоративную коллекцию Белгазпромбанка пополнил памятник национальной книжной культуры — “Малая подорожная книжка”, напечатанная Франциском Скориной в Вильно в 1522 году. Эксперты считают именно ее первой книгой, изданной на белорусских землях. На сегодняшний день это единственный экземпляр данной книги в нашей стране», — пояснили в пресс-службе.

«Малая подорожная книжка» (также называемая «книжицей») является «часословом для мирян», то есть собранием церковных книг небольшого формата, предназначенных для путешественников. «Это больше, чем просто одно издание: 18 книг, собранных вместе в одном переплете. Они украшены уникальными гравюрами, заставками и инициалами. Девять книг имеют послесловие самого Скорины», — рассказали в банке.

Полных экземпляров «Малой подорожной книжки» не сохранилось. Наиболее полные экземпляры имеются в библиотеках Москвы, Копенгагена и Санкт-Петербурга. Самые полные — в Российской национальной библиотеке (20 книг), в Королевской библиотеке в Копенгагене (18 книг).

В 2017 году в Беларуси проходит празднование 500-летия белорусского книгопечатания — 6 августа 1517 года вышел «Псалтырь», изданный Франциском Скориной в Праге.