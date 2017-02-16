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19:36 (мск), источник: Nbnews.com.ua

На заборе посольства Польши в Киеве повесили портрет Бандеры

В четверг, 16 февраля, активисты общественной организации «Черный комитет» повесили портрет проводника ОУН Степана Бандеры на заборе посольства Польши в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Причиной акции стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши. В частности, речь идет о президенте Анджее Дуде и главе правящей партии “Право и Справедливость” Ярославе Качиньском, которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА», — говорится в сообщении.

«Чорный комитет» подчеркнул, что ни одно государство в мире не в праве вмешиваться во внутренние дела Украины. «В то время, когда мы в тяжелых боях вырываемся из-под влияния Российской империи, подобные заявления Польши являются ударом в спину. Украина сейчас воюет за независимость, а не за замену одного господина на другого», — считают в организации.

«Напоминаем, Польша героизировала своих государственных деятелей, проводивших откровенную антиукраинскую политику, в частности Пилсудского. Но каждая страна имеет право уважать тех, кого считает нужным», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что на нынешние отношения Польши и Украины влияет историческое прошлое. Он, в частности, попросил украинского коллегу Петра Порошенко изменить закон, принятый в апреле 2015 года, о признании ОУН и УПА формациями, которые боролись за независимость Украины и которые наделяются соответствующими почестями.

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