На заборе посольства Польши в Киеве повесили портрет Бандеры

«Причиной акции стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши. В частности, речь идет о президенте Анджее Дуде и главе правящей партии “Право и Справедливость” Ярославе Качиньском, которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА», — говорится в сообщении.

«Чорный комитет» подчеркнул, что ни одно государство в мире не в праве вмешиваться во внутренние дела Украины. «В то время, когда мы в тяжелых боях вырываемся из-под влияния Российской империи, подобные заявления Польши являются ударом в спину. Украина сейчас воюет за независимость, а не за замену одного господина на другого», — считают в организации.

«Напоминаем, Польша героизировала своих государственных деятелей, проводивших откровенную антиукраинскую политику, в частности Пилсудского. Но каждая страна имеет право уважать тех, кого считает нужным», — отмечается в заявлении.