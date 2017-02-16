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19:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мэр Парижа осталась в восторге от национальной татарской кухни

В Казани Анн Идальго попробовала такие блюда, как эчпочмак, губадия и многое другое.

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мэр столицы Франции Анн Идальго осталась очень довольна татарской национальной кухней и отметила, что у властей Казани и Парижа есть идеи сотрудничества в сфере гастрономии.

«В Казани я очень много кушала (смеется). Здесь я что только не попробовала, целая палитра вкусов национальных блюд. Обо мне позаботились очень хорошо. Не уверена, что в ближайшие 15 дней я вообще смогу что-то есть. Кухня прекрасная, в Казани особый вкус блюд. Сегодня у нас есть много идей проектов гастрономического направления, которые мы будем реализовывать», — отметила градоначальник Парижа.

Мэр Казани Ильсур Метшин уточнил, что Идальго угощали такими национальными блюдами, как куриная лапша, кыстыбый, эчпочмак, балеш и губадия. «Наша гостья героически все это попробовала. Я не могу все это осилить, но она любезно оценила все наши блюда», — улыбнулся Метшин.

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