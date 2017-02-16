«Уральские пельмени» потеряли право на имя

Команда КВН «Уральские пельмени» проиграла суд за одноименный товарный знак. По решению арбитражного суда Москвы право на графическое изображение слов «Уральские пельмени» имеет компания First Hand Media, основанная бывшим директором команды Сергеем Нетиевским. Об этом решении сообщается в четверг, 16 февраля в электронной базе Арбитража.

Известно, что графический логотип «Уральские пельмени» и одноименный товарный знак, даже по отдельности имеющие всероссийскую известность, были не связаны между собой. Больше того, графический логотип команды, под которой она выступала, не был зарегистрирован в «Роспатенте» до 2015 года. После юридического объединения текстового и графического брендов появился единый товарный знак, стоимость которого, как уточняет Е1 со ссылкой на юристов «Уральских пельменей», достигает 400 млн рублей.

Состоявшееся решение московского арбитража в пользу Нетиевского стало очередным витком конфликта между ним и его бывшими коллегами. Раскол в команде произошел в 2015 году, когда директора заподозрили в нечестном ведении дел. По общему решению команды Нетиевский был смещен с должности, после чего на протяжении года с переменным успехом судился за восстановление статуса. Осенью 2016 года он добровольно ушел из команды, оставив за собой право на «пельменный» бренд.