В Волгоградской области определены сельские школы, в которых появятся современные спортзалы

Более того, секретарь регионального отделения партии Сергей Горняков вынес на обсуждение коллег предложения местных отделений «Единой России», на основе которых будет сформирован окончательный список учебных заведений, которые войдут в число участников проекта «Детский спорт» в этом году.

Этот вопрос обсуждался на заседании президиума политсовета Волгоградского регионального отделения партии.

Ранее комитету образования и науки Волгоградской области было предложено составить список сельских районов для участия в проекте «Детский спорт», после чего местные отделения партии определились с выбором конкретных образовательных учреждений. Итогом этой работы стал озвученный перечень 16 образовательных учреждений региона, которые получат поддержку партпроекта.

Проект «Детский спорт» реализуется в Волгоградской области с 2014 года. Регион обеспечивает софинансирование федеральной программы по созданию условий для занятий физической культуры и спорта для школьников в сельской местности. За это время привлечено более 70 млн рублей из федерального бюджета. В 2014 году удалось отремонтировать 69 спортзалов в сельских школах, в 80 образовательных организациях приобретено новое оборудование, открыты 64 спортклуба и более 30 спортивных секций. В 2016 году было отремонтировано 18 спортзалов.

Реализация проекта продолжится и в 2017 году. Согласно предварительному распределению средств, федеральная субсидия составит порядка 20 млн рублей, к ней обеспечено необходимое региональное софинансирование. Реализация проекта в регионе стала возможной благодаря его успешной реализации в 2016 году и поддержке федерального центра.