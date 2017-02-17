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12:18 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области определены сельские школы, в которых появятся современные спортзалы

Реализация партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в 2017 году в Волгоградской области будет продолжена.

Источник: РИАЦ

Более того, секретарь регионального отделения партии Сергей Горняков вынес на обсуждение коллег предложения местных отделений «Единой России», на основе которых будет сформирован окончательный список учебных заведений, которые войдут в число участников проекта «Детский спорт» в этом году.

Этот вопрос обсуждался на заседании президиума политсовета Волгоградского регионального отделения партии.

Ранее комитету образования и науки Волгоградской области было предложено составить список сельских районов для участия в проекте «Детский спорт», после чего местные отделения партии определились с выбором конкретных образовательных учреждений. Итогом этой работы стал озвученный перечень 16 образовательных учреждений региона, которые получат поддержку партпроекта.

Проект «Детский спорт» реализуется в Волгоградской области с 2014 года. Регион обеспечивает софинансирование федеральной программы по созданию условий для занятий физической культуры и спорта для школьников в сельской местности. За это время привлечено более 70 млн рублей из федерального бюджета. В 2014 году удалось отремонтировать 69 спортзалов в сельских школах, в 80 образовательных организациях приобретено новое оборудование, открыты 64 спортклуба и более 30 спортивных секций. В 2016 году было отремонтировано 18 спортзалов.

Реализация проекта продолжится и в 2017 году. Согласно предварительному распределению средств, федеральная субсидия составит порядка 20 млн рублей, к ней обеспечено необходимое региональное софинансирование. Реализация проекта в регионе стала возможной благодаря его успешной реализации в 2016 году и поддержке федерального центра.

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