Воронежская команда выиграла этап «Танкового биатлона»

Участие приняли экипажи из Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей — всего 5 машин. Им пришлось проехать около 10 километров трассы с препятствиями и поразить мишень. Работа экипажей должна сочетать скорость и качество. Иначе при каждом промахе придётся делать дополнительный круг.

В среднем, на прохождение всего маршрута у танка уходит около получаса. Самой быстрой оказалась команда из нашего региона. Теперь воронежцы поедут на следующий этап соревнований в Ленинградскую область. А уже завтра здесь же сразятся мотострелковые роты. По словам военнослужащих, воронежская трасса довольно простая, главным препятствием на пути была погода — накануне насыпало много снега.

Артём Круговых, Командир танкового взвода ЗВО:

«Марш-трасса была расчищена, но возникают сложности, когда танк немного заносит влево и вправо, большой снег. Выходит за рубежи маршрута, и время поэтому снижается».

Пётр Селивёрстов, участник соревнований (Воронежская область):

«Это единственное место, где из танка ты можешь выжать всё, что можно — всю его мощь. То есть доводить до 65−70 километров в час скорость максимальную. То есть выжимать всю мощь из машины, которая в ней заложена потенциалом на заводе».