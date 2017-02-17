Памятник Сабурову убрали из плана реконструкции Советской площади в Воронеже

Областные власти отказались от планов установить на Советской площади памятник основателю Воронежа воеводе Сабурову. Концепция благоустройства площади не подразумевает установки монумента, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» в четверг, 16 февраля, архитектор Роман Пупавцев, который будет работать над проектом реконструкции.

Благоустройство Советской площади станет итогом первого этапа работы по разработке концепции благоустройства общественных пространств в Воронеже. Концепцию разработают Роман Пупавцев и сотрудники регионального «Нормативно-проектного центра» (НПЦ) под руководством экспертов консалтингового бюро «Стрелка». В основу работ по переустройству Советской площади лягут разработки НПЦ.

— Концепция развития Советской площади пока находится на стадии формирования идеи, — отметил Роман Пупавцев. — Наша главная цель — сохранить камерное театральное пространство площади.

Концепция развития площади предусматривает реконструкцию фонтанов, увеличение детской зоны, улучшение пешеходной связи площади с центром города. Работа позволит вписать площадь, на которой расположен построенный в XVIII веке Покровский собор, в туристические маршруты, пояснил Роман Пупавцев.

Памятника Сабурову в концепции реконструкции Советской площади нет, уточнил он. О том, что власти рассматривают вариант установки памятника, летом 2016 года рассказала руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова. Кроме того, предполагалось, что Советская площадь станет центром туристического маршрута, проложенного через историческую часть Воронежа.

Благоустройство площади должны завершить к концу 2017 года.

Контекст

Воронеж вошел в число 40 городов, для которых консалтинговое бюро «Стрелка» разработает 120 пилотных проектов улучшения общественных пространств. Благоустройство ключевых общественных пространств Воронежа входит в одно из пяти направлений работы «Стрелки» в рамках программы, инициированной Фондом единого института развития в жилищной сфере (учрежден Агентством ипотечного жилищного кредитования). Результатом станут стандарты комплексного развития территорий, которые архитекторы передадут региональным властям. Они будут включать в себя варианты озеленения территорий, размещения вывесок, рекламы, уличной мебели и опор освещения.

Помимо Советской площади в Воронеже реконструкция затронет Адмиралтейскую и Петровскую набережные, улицы Карла Маркса, Авиационная, Орджоникидзе, Короленко и Кардашова.