В Коми приемные семьи начали возвращать детей в детские дома из-за нехватки денег

==По словам замминистра труда, занятости и социальной защиты Алексея Зезегова, в настоящее время семьи получают в месяц 8 тыс. руб., а содержание ребенка в детском доме обходится бюджету в 937 тыс. в год (78 тыс. в месяц).

Он добавил, что в республике уменьшается количество приемных семей: в 2015-м таких было 1930, а в 2016-м — 1843.