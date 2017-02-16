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16 февраля, источник: Газета.Ру

В Коми приемные семьи начали возвращать детей в детские дома из-за нехватки денег

В Коми констатировали ситуацию, когда приемные семьи начали возвращать детей в детские дома из-за невозможности финансово обеспечить их, сообщает «КомиОнлайн».

Источник: AP 2017

==По словам замминистра труда, занятости и социальной защиты Алексея Зезегова, в настоящее время семьи получают в месяц 8 тыс. руб., а содержание ребенка в детском доме обходится бюджету в 937 тыс. в год (78 тыс. в месяц).

Он добавил, что в республике уменьшается количество приемных семей: в 2015-м таких было 1930, а в 2016-м — 1843.

Зезегов отметил, что семьи стали возвращать детей обратно, так как им не хватает денег, они не справляются.

Замминистра подчеркнул, что чаще это происходит с детьми 12-летнего возраста.

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