В цифрах и фактах: запах свежего хлеба делает нас добрее
17 февраля — День спонтанного проявления доброты.
17 февраля — День спонтанного проявления доброты.
Когда мы делаем
Чем больше доброты в человеке, тем в меньшей степени он способен испытывать обиду.
Доброта заразительна, исследования показывают, что добрые поступки создают волновой эффект. Стоит
Запах свежего хлеба делает нас добрее, доказали эксперименты британских учёных.
Альтруизм, то есть безвозмездная доброта по отношению к другим, делает человека более привлекательным для противоположного пола, считают британские учёные. А женщины ценят в партнёре альтруизм выше всех остальных качеств.
Первые порывы бескорыстной помощи мы проявляем между 14 и 16 месяцами жизни, показали работы немецких психологов. Значит, у детей существует природная склонность делать добро, не обусловленная ни культурой, ни воспитанием.
Существует множество научно подтверждённых фактов альтруизма среди животных — дельфинов, моржей, кошек, собак… Это доказывает, что животные руководствуются в своём поведении не только инстинктами, а значит, они ближе к нам, чем мы думаем.
В момент совершения добрых поступков наш организм высвобождает гормон окситоцин, хорошо влияющий на работу сердца, снижающий кровяное давление и замедляющий процесс старения.
80% взрослых россиян участвуют в благотворительности, из них половина жертвует деньги, остальные делятся вещами, продуктами, бесплатно выполняют работу для других.