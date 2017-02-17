В цифрах и фактах: запах свежего хлеба делает нас добрее

Источник: РИА "Новости"

Когда мы делаем кому-то добро, в нашем организме повышается уровень дофамина, гормона счастья. Чем больше доброты в человеке, тем в меньшей степени он способен испытывать обиду. Доброта заразительна, исследования показывают, что добрые поступки создают волновой эффект. Стоит кому-то начать, как и другие подхватывают инициативу.

Менее 2% доноров надеются получить за сдачу крови что-то взамен. Почти все просто хотят помочь тем, кто попал в беду.

Запах свежего хлеба делает нас добрее, доказали эксперименты британских учёных.

Источник: РИА "Новости"

Альтруизм, то есть безвозмездная доброта по отношению к другим, делает человека более привлекательным для противоположного пола, считают британские учёные. А женщины ценят в партнёре альтруизм выше всех остальных качеств. Первые порывы бескорыстной помощи мы проявляем между 14 и 16 месяцами жизни, показали работы немецких психологов. Значит, у детей существует природная склонность делать добро, не обусловленная ни культурой, ни воспитанием.

На 30% ниже смертность из-за стресса у людей, живущих добрыми делами, чем у злых, корыстных людей.