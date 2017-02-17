Фильм с совестью. Как Татьяна Лиознова снимала «Карнавал»

Фильм 7.6 Карнавал 1981 / СССР / 2 ч. 31 мин. комедия мюзикл

В начале восьмидесятых никто не подозревал, что «Карнавал» Татьяны Лиозновой станет одним из самых знаменитых советских кинофильмов. Музыкальная комедия от режиссёра «Семнадцати мгновений весны» — это звучало, по крайней мере, странно. Однако кинолента собрала у экранов более 31 млн зрителей, а исполнительница главной роли Ирина Муравьёва, по мнению читателей журнала «Советский экран», стала лучшей актрисой 1982 года. Замечательные актёры, узнаваемые житейские ситуации и человеческая драма — вот, пожалуй, главные секреты успеха лирической комедии, которую и сегодня с удовольствием пересматривают зрители. АиФ.ru собрал воспоминания о съёмках «Карнавала». «Я снимала фильм о себе» Однажды Татьяне Лиозновой попалась на глаза повесть Анны Родионовой о провинциальной девушке, которая приехала в Москву поступать в театральный вуз, но провалила экзамены… Сюжет незамысловатый, но он сразу «зацепил» режиссёра, потому что история Нины Соломатиной была очень похожа на жизнь самой Лиозновой.

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Москвичка Лиознова всегда мечтала стать режиссёром, но после окончания ВГИКа была уволена с киностудии «Мосфильм» «в связи с сокращением штата». На протяжении нескольких лет она не могла устроиться по специальности и, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, как и героиня повести, подрабатывала уборщицей, шила костюмы и выполняла другую, совсем не связанную с полученной профессией, работу…. «“Карнавал” мне очень близок, — рассказывала Лиознова. — Я снимала фильм о себе, о своей жизни, в которой мне приходилось прилагать дикие усилия, преодолевая нужду, безработицу, одиночество, многие трудности, которые молодые люди переносят и сейчас». В ходе работы над сценарием она даже добавила несколько автобиографических штрихов. Один из них — это больная мама Нины Соломатиной (на протяжении многих лет режиссёр при первой же возможности старалась навестить больную мать или же позвонить ей).

Юрий Яковлев и Ирина Муравьёва. Кадр из фильма

Только профессионалы Неугомонную провинциалку Нину Соломатину, которая приехала в столицу «выучиться на артистку», блистательно сыграла Ирина Муравьёва.

Сегодня сложно представить другую актрису в этой роли, даже тогда Лиознова ни минуты не сомневалась, что Нину должна исполнить именно Ирина. Режиссёра не смущало даже то, что вчерашнюю школьницу будет играть артистка, которой уже за 30 лет: «Все понимали, что сыграть юную девицу для Муравьёвой не составит труда, — вспоминала Лиознова. — Это был просто вопрос актёрской техники: не она первая, не она последняя играла героинь моложе себя». Своей уверенностью режиссёр заразила худсовет Киностудии имени Горького, поэтому кандидатура Муравьёвой, которая к тому времени уже сыграла в знаменитом кинофильме «Москва слезам не верит», ни у кого не вызывала вопросов. Веснушки, два хвостика и яркий ободок помогли Муравьёвой вжиться в образ наивной провинциалки. Однако сама актриса считает, что они с героиней совсем разные: «В жизни я вовсе не похожа на Нину. Я коренная москвичка, абсолютно домашняя девочка. Хорошо училась, и столицу покорять не стремилась. Более того, в жизни никуда из дому не уезжала. Мне никогда не хотелось чего-то добиваться. Я не лидер, а скорее ведомая». Специально для роли в музыкальном фильме Муравьёва сбросила вес, научилась кататься на роликах и репетировала исполнение сразу нескольких вокальных партий. Но, к сожалению, ей так и не удалось спеть в «Карнавале». Лиознова не оспаривала музыкальный талант артистки, но хотела слышать в своём фильме только профессиональных музыкантов. В результате голосом Муравьёвой стала «главная закадровая певица Советского Союза» Жанна Рождественская.

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Интересно, что судьба советского шлягера «Позвони мне, позвони» могла сложиться совершенно иначе. Композитор фильма Максим Дунаевский рассказывал, что песню на стихи Роберта Рождественского хотела исполнить даже Алла Пугачёва. — Очень хорошая песня, — однажды сказала примадонна Дунаевскому. — Я бы с удовольствием спела. Что ж ты мне её не предложил? — Алла Борисовна, но я не знал, что вы могли бы спеть за кадром…. — Отчего же? Такую песню бы спела. Другой финал Не только Муравьёва попала в «Карнавал» без мучительных кинопроб. Александр Абдулов (Никита, возлюбленный Нины), Юрий Яковлев (Михаил Соломатин, отец Нины), Клара Лучко (Жозефина Викторовна, жена Михаила Соломатина) уже работали с Лиозновой и с удовольствием согласились вновь встретиться с режиссёром на одной съёмочной площадке.

Юрий Яковлев, Клара Лучко, Александр Абдулов и Ирина Муравьёва. Кадр из фильма

Сложнее было с второстепенными ролями, но и здесь обошлось без больших кастингов. На яркую роль цыганки Кармы первой пробовалась Екатерина Жемчужная, она же и была утверждена. А роль сурового супруга Кармы и вовсе отдали её настоящему мужу, Георгию Жемчужному. «Ты совесть этого фильма!» — говорила Лиознова исполнительнице роли Кармы. Однако самый яркий эпизод с участием цыганки из фильма вырезали. Оказывается, изначально финал картины планировался намного печальнее: героиня Муравьёвой, уезжая домой, встречает на вокзале Карму и узнаёт, что у той погиб ребёнок. Этот фрагмент даже отсняли на Курском вокзале, но при монтаже сочли его «слишком беспросветным» и отправили в мусорную корзину. Финал фильма остался открытым. «Карнавал» завершается сценой, в которой Нина предстаёт знаменитой певицей, выступающей при полном зале. Непонятно, то ли она в очередной раз представляет себя той, кем ей не удалось стать, то ли действительно вернулась в Москву и стала знаменитой артисткой. Однако в одном из своих последних интервью режиссёр «Карнавала» раскрыла замысел: Лиознова сказала, что мечта Нины исполнилась.