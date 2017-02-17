На Церере обнаружили «ингредиенты жизни»
Итальянские и американские планетологи обнаружили на Церере необходимые для зарождения и поддержания жизни алифатические органические соединения.
Итальянские и американские планетологи обнаружили на Церере необходимые для зарождения и поддержания жизни алифатические органические соединения.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.
Характерные подписи керитов и асфальтитов удалось обнаружить в ходе спектрального обследования поверхности карликовой планеты, проведенного находящимся на ее орбите аппаратом Dawn.
Авторы обращают внимание на то, что обнаруженные алифатические соединения сохранились на карликовой планете с момента ее рождения, а не были привнесены извне (органика не выдержала бы высоких температур, возникающих при столкновении небесных тел).
Станция Dawn запущена 27 сентября 2007 года с помощью