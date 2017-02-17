«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет

Источник: РИА "Новости"

В этот день, 17 февраля, 111 лет назад (в 1906 году) родилась советская писательница, автор стихотворных произведений для детей Агния Львовна Барто. Поэтесса, чьи стихи наизусть сегодня знают и современные дети, и их бабушки с дедушками.

Агния Барто написала более ста сборников детских стихотворений, общий тираж ее книг — десятки миллионов экземпляров. Многие книги переиздавались по несколько раз, некоторые — по четыреста раз

Барто также подготовила сборник стихотворений «Переводы с детского», где в ее переводе собраны стихи детских поэтов разных стран мира. Произведения самой Агнии Барто переведены на десятки языков, включая японский. По некоторым данным, настоящее имя писательницы — Гетель Лейбовна Волова. В 18 лет она вышла замуж за потомка шотландского дворянина Павла Барто и навсегда оставила за собой фамилию первого мужа — с этого момента ее называли не иначе как Агния Барто. Одна встреча, перевернувшая все Девочка по имени Агния родилась в Москве в семье врача-ветеринара и мечтала стать балериной. Она училась в балетном училище. Но в это же время, испытывая, как говорят, творческое влияние Анны Ахматовой и Владимира Маяковского, писала стихотворения. О ее любви к творчеству Маяковского даже есть история: еще учась в хореографическом училище, она как-то гуляла в одном из парков Москвы, где присела на лавочку, на которой и нашла кем-то забытый томик стихотворений Маяковского. Этот день стал переломным в ее судьбе — он принес ей любовь к поэзии вообще, и к гению Маяковскому в частности.

Она так восхищалась Маяковским, что при первой встрече с ним даже не смогла открыть рта

Но разговор о детской поэзии у Барто и Маяковского позже все же состоялся. Она стала писать все больше и все чаще, хотя ей и приходилось порой выслушивать не всегда лестные рецензии своего отца.

Гимназию, в которой она училась, как-то раз посетил нарком просвещения Анатолий Луначарский. Он услышал, как одна из гимназисток читает стихотворение собственного сочинения «Похоронный марш». Он выразил уверенность, что призвание этой девочки — писать веселые стихи. Луначарский посоветовал ей начать заниматься профессиональной литературной работой. К окончанию училища девятнадцатилетняя Агния уже была уверена, что хочет стать поэтом, причем именно детским. Но завершив в 1924 году обучение в хореографическом училище, Агния Львовна успешно поступила в балетную труппу. Построить карьеру на сцене ей не удалось — труппа эмигрировала, а отец Агнии не согласился отпустить ее из Москвы. Она поступила на службу в детскую редакцию Госиздата. 1930-е В 1925 году были опубликованы ее детские стихотворения «Мишка-воришка» и «Китайчонок Ван Ли». Следом — «Первое мая» (1926) и «Братишки» (1928) — после выхода которых Корней Чуковский отметил ее незаурядный талант как детского поэта.

Интересно, что когда корней Чуковский прочел одно из ранних стихотворений Агнии Барто, она заявила, что его написал пятилетний мальчик

В 1930-х годах сборники ее детских стихов выходили один за другим: «Мальчик наоборот» (1934), «Игрушки», (1936), «Снегирь» (1939). После выхода цикла поэтических миниатюр для самых маленьких «Игрушки» и стихотворений «Фонарик», «Машенька» и других, Агния Барто стала одним из самых известных и любимых читателями детских поэтов — ритм, образы и сюжеты, рифмы ее стихов оказались понятны и близки миллионам детей и взрослых. «Жаркая» Испания В 1937 году Агния Барто находилась в Испании как делегат Международного конгресса в защиту культуры, и побывала в осажденном Мадриде, куда в качестве самых верных и пламенных друзей партия направила советских литераторов. В окрестностях Валенсии с ней произошел курьезный случай. На остановке у заправочной станции Агния Львовна увидела магазинчик, где среди сувениров и одежды продавались кастаньеты. Для нее, как для человека, который когда-то занимался танцами, настоящие испанские кастаньеты значили очень много.

Пока она объяснялась с продавщицей, послышался характерный гул и в небе появились самолеты с крестами. И автобус с советскими писателями стоял во время бомбежки и ждал Агнию Барто, покупающую кастаньеты

Вечером Алексей Толстой в разговоре о жаре в Испании как бы между прочим спросил Барто, не купила ли она еще и веер, чтобы обмахиваться во время следующего налета? Военные годы В годы Второй мировой войны Агния Барто находилась в эвакуации в Свердловске. Барто не желала спокойной жизни. Прорывалась в прифронтовую Москву — записывать передачи на Всесоюзном радио ‑ и рвалась на фронт.

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В это время она много работала журналистом, выступала по радио, выезжала на фронт с чтением своих стихотворений, писала для газет. В 1942 году она была корреспондентом «Комсомольской правды» на Западном фронте. Ее стихотворения военных лет — сборник «Подростки (1943), поэма «Никита» (1945) и другие — в основном носят публицистический характер. А в мае 1945-го, когда весь народ ликовал и радовался Победе, Агнию Барто постигло большое горе — ее 18-летнего сына Гарика, ехавшего на велосипеде, сбил грузовик. Стихи ушли из дома поэтессы, а она сама погрузилась в себя. «Найти человека» Однако в 1947 году (по некоторым источникам в 1948 году) она написала поэму «Звенигород», где описала жизнь детей-сирот в детдоме. С этой поэмы начался новый серьезный этап ее жизни. Так, известна история, когда уборщица из Караганды, прочитав поэму, написала писательнице и рассказала о потерянной во время войны дочери. Агния Барто обратилась в специальный отдел милиции, и через несколько месяцев девочку нашли. Историю воссоединения семьи опубликовали в журнале «Огонек». После этого Барто приходили по 70−100 писем ежедневно с просьбами найти детей, братьев, сестер и других родственников. В это время ее пригласили выступить на радио и она решили использовать шанс — так на радио «Маяк» стала выходить передача «Найти человека».

Благодаря этой передаче, которая выходила регулярно на протяжении почти девяти лет, и отзывчивости Агнии Барто было воссоединено около тысячи семей, разлученных войной

В 1974 году, после того, как передача закончила выходить в эфир, Агния Барто написала, что с трудом привыкает к тому, что 13-ое число каждого месяца теперь день для нее обычный. «В течение почти девяти лет он был для меня днем особенным. По 13 числам я подходила к микрофону в радиостудии, чтобы рассказать по “Маяку” тысячам, нет, миллионам людей о том, что еще одна мать нашла своего сына, потерянного маленьким в годы войны, и, может быть, в эту самую минуту где-то, на вокзальной платформе или на аэродроме, обнимает его, давно ставшего взрослым. Или рассказать о том, что в каком-то доме открылись двери и навстречу друг другу кинулись — тоже теперь уже взрослые — братья или сестры. Бывали передачи, когда я могла сообщить, что соединено несколько семейств, бывало и затишье. Радость приходит не по расписанию. Но с первых передач “Найти человека” я почувствовала, что множество людей, слушающих “Маяк”, полны горячей готовности помочь каждому поиску, каждой трудной судьбе. В чувстве общности тоже была своя радость. И хотя поиски — почти девять лет — подчиняли себе мои мысли, все мое время, вместе с последней передачей из моей жизни ушло что-то драгоценное», — писала Барто.

Источник: РИА "Новости"

В 1969 году на материале историй, с которыми она познакомилась, работая на «Маяке», Барто издала свою первую книгу прозы, которая была названа также — «Найти человека». Позднее по этой книге был снят фильм, получивший приз на международном кинофестивале в Локарно. И после войны Агния Барто продолжает сочинять детские стихи. Выходят ее новые сборники: «Первоклассница», «Веселые стихи», «Стихи детям». За сборник «Стихи детям» (1949) ей была присуждена Государственная премия в 1950 году. «Муля, не нервируй меня!» Агния Барто была также и автором сценариев кинофильмов «Подкидыш» (совместно с Риной Зеленой, 1939), «Слон и веревочка» (1945), «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953), «10 000 мальчиков» (1961), «Ищу человека» (1973). Так, в «Подкидыше» показана довоенная Москва и рассказывается история о том, что в советской стране потерявшийся ребенок будет принят в любую семью. Юмор, пикантные ситуации и актерский талант — все это привлекает внимание зрителя и сегодня. В 2000-х годах фильм был восстановлен.

Источник: РИА "Новости"

Раз посмотрев «Подкидыша», запоминаешь его навсегда, а фразочки: «Муля, не нервируй меня!», «Ляля, этого никак нельзя! Тебя арестуют!», «Товарищ милиционер! Что же это такое! На совершенно живых людей наезжают!..» — настолько яркие и запоминающиеся, что даже если забываешь истинное название картины, то «Мулю» уж точно не забудешь. Интересно, что сценарий фильма был написан Агнией Барто и Риной Зеленой — двумя соседками по даче — подружками, чьи мужья играли в шахматы, в то время пока жены сидели над репликами.

Кстати, «Муля, не нервируй меня!» было придумано Барто специально для Фаины Раневской, которая сыграла одну из главных ролей

Актриса впоследствии вспоминала: «Куда ни прихожу, все считают своим долгом сказать: «Смотри, вот «муляненервируйменя» идет!». «Детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность» В «Записках детского поэта» (1976) Агния Барто сформулировала свое поэтическое и человеческое кредо: «Детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность». Поездки по разным странам подтолкнули ее к мысли о богатстве внутреннего мира ребенка любой национальности — подтверждением этому стал поэтический сборник «Переводы с детского». Многие годы Агния Барто возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, была членом международного Андерсеновского жюри. В 1976 ей была присуждена Международная премия им. Х. К. Андерсена. Но она всю жизнь была застенчивой, и слава не сделала ее смелее.

Некоторые исследователи ее творчества отмечают, что, может быть, именно благодаря своей застенчивости она не имела врагов и ей, в отличие от немногих, удалось без потерь пережить даже тяжелые сталинские времена

Правда некоторые ставят ей это в укор, говоря, что она добросовестно писала конъюнктурные произведения, подмечая, что ее второй муж — ученый Андрей Щегляев — был известным в Союзе теплоэнергетиком, крупнейшим специалистом по паровым и газовым турбинам, и за ним Барто была «как за каменной стеной». Однако, ее творчество любили и продолжают любить миллионы детей и их родителей по всему миру.

Источник: РИА "Новости"

«Я вас люблю и оборачиваю в бумагу. Когда вы порвались — я вас склеила», — детские письма с подобным содержанием часто приходили к ней. С детьми она была на равных, хотя и не упускала возможности преподать урок ябедам, неряхам, болтунам и драчунам. Она много читала и своим детям и внукам (внуку Владимиру и внучке Наташе посвящены многие ее стихотворения). Но 1 апреля 1981 года на какой-то момент смолкли детский смех и голоса — детской поэтессы не стало. Многие поклонники творчества Агнии Барто впоследствии вспоминали ее фразу «Почти у каждого человека бывают в жизни минуты, когда он делает больше, чем может» и отмечали, что для поэтессы такие минуты растянулись на целые годы. А сегодня можно с уверенностью сказать, что на десятилетия и даже столетия….