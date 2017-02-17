«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
111 лет назад родилась поэтесса, стихотворения которой и сегодня читают, наверное, чуть ли не в каждом доме и каждой квартире.
111 лет назад родилась поэтесса, стихотворения которой и сегодня читают, наверное, чуть ли не в каждом доме и каждой квартире.
В этот день, 17 февраля, 111 лет назад (в 1906 году) родилась советская писательница, автор стихотворных произведений для детей Агния Львовна Барто. Поэтесса, чьи стихи наизусть сегодня знают и современные дети, и их бабушки с дедушками.
Барто также подготовила сборник стихотворений «Переводы с детского», где в ее переводе собраны стихи детских поэтов разных стран мира. Произведения самой Агнии Барто переведены на десятки языков, включая японский.
По некоторым данным, настоящее имя писательницы — Гетель Лейбовна Волова. В 18 лет она вышла замуж за потомка шотландского дворянина Павла Барто и навсегда оставила за собой фамилию первого мужа — с этого момента ее называли не иначе как Агния Барто.
Одна встреча, перевернувшая все
Девочка по имени Агния родилась в Москве в семье
Но разговор о детской поэзии у Барто и Маяковского позже все же состоялся. Она стала писать все больше и все чаще, хотя ей и приходилось порой выслушивать не всегда лестные рецензии своего отца.
Гимназию, в которой она училась,
К окончанию училища девятнадцатилетняя Агния уже была уверена, что хочет стать поэтом, причем именно детским. Но завершив в 1924 году обучение в хореографическом училище, Агния Львовна успешно поступила в балетную труппу. Построить карьеру на сцене ей не удалось — труппа эмигрировала, а отец Агнии не согласился отпустить ее из Москвы. Она поступила на службу в детскую редакцию Госиздата.
1930-е
В 1925 году были опубликованы ее детские стихотворения «Мишка-воришка» и «Китайчонок Ван Ли». Следом — «Первое мая» (1926) и «Братишки» (1928) — после выхода которых Корней Чуковский отметил ее незаурядный талант как детского поэта.
В 1930-х годах сборники ее детских стихов выходили один за другим: «Мальчик наоборот» (1934), «Игрушки», (1936), «Снегирь» (1939). После выхода цикла поэтических миниатюр для самых маленьких «Игрушки» и стихотворений «Фонарик», «Машенька» и других, Агния Барто стала одним из самых известных и любимых читателями детских поэтов — ритм, образы и сюжеты, рифмы ее стихов оказались понятны и близки миллионам детей и взрослых.
«Жаркая» Испания
В 1937 году Агния Барто находилась в Испании как делегат Международного конгресса в защиту культуры, и побывала в осажденном Мадриде, куда в качестве самых верных и пламенных друзей партия направила советских литераторов.
В окрестностях Валенсии с ней произошел курьезный случай. На остановке у заправочной станции Агния Львовна увидела магазинчик, где среди сувениров и одежды продавались кастаньеты. Для нее, как для человека, который
Вечером Алексей Толстой в разговоре о жаре в Испании как бы между прочим спросил Барто, не купила ли она еще и веер, чтобы обмахиваться во время следующего налета?
Военные годы
В годы Второй мировой войны Агния Барто находилась в эвакуации в Свердловске. Барто не желала спокойной жизни. Прорывалась в прифронтовую Москву — записывать передачи на Всесоюзном радио ‑ и рвалась на фронт.
В это время она много работала журналистом, выступала по радио, выезжала на фронт с чтением своих стихотворений, писала для газет. В 1942 году она была корреспондентом «Комсомольской правды» на Западном фронте.
Ее стихотворения военных лет — сборник «Подростки (1943), поэма «Никита» (1945) и другие — в основном носят публицистический характер.
А в мае 1945-го, когда весь народ ликовал и радовался Победе, Агнию Барто постигло большое горе — ее 18-летнего сына Гарика, ехавшего на велосипеде, сбил грузовик. Стихи ушли из дома поэтессы, а она сама погрузилась в себя.
«Найти человека»
Однако в 1947 году (по некоторым источникам в 1948 году) она написала поэму «Звенигород», где описала жизнь
Так, известна история, когда уборщица из Караганды, прочитав поэму, написала писательнице и рассказала о потерянной во время войны дочери. Агния Барто обратилась в специальный отдел милиции, и через несколько месяцев девочку нашли. Историю воссоединения семьи опубликовали в журнале «Огонек». После этого Барто приходили по 70−100 писем ежедневно с просьбами найти детей, братьев, сестер и других родственников. В это время ее пригласили выступить на радио и она решили использовать шанс — так на радио «Маяк» стала выходить передача «Найти человека».
В 1974 году, после того, как передача закончила выходить в эфир, Агния Барто написала, что с трудом привыкает к тому, что 13-ое число каждого месяца теперь день для нее обычный.
«В течение почти девяти лет он был для меня днем особенным. По 13 числам я подходила к микрофону в радиостудии, чтобы рассказать по “Маяку” тысячам, нет, миллионам людей о том, что еще одна мать нашла своего сына, потерянного маленьким в годы войны, и, может быть, в эту самую минуту
В 1969 году на материале историй, с которыми она познакомилась, работая на «Маяке», Барто издала свою первую книгу прозы, которая была названа также — «Найти человека». Позднее по этой книге был снят фильм, получивший приз на международном кинофестивале в Локарно.
И после войны Агния Барто продолжает сочинять детские стихи. Выходят ее новые сборники: «Первоклассница», «Веселые стихи», «Стихи детям». За сборник «Стихи детям» (1949) ей была присуждена Государственная премия в 1950 году.
«Муля, не нервируй меня!»
Агния Барто была также и автором сценариев кинофильмов «Подкидыш» (совместно с Риной Зеленой, 1939), «Слон и веревочка» (1945), «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953), «10 000 мальчиков» (1961), «Ищу человека» (1973).
Так, в «Подкидыше» показана довоенная Москва и рассказывается история о том, что в советской стране потерявшийся ребенок будет принят в любую семью. Юмор, пикантные ситуации и актерский талант — все это привлекает внимание зрителя и сегодня. В 2000-х годах фильм был восстановлен.
Раз посмотрев «Подкидыша», запоминаешь его навсегда, а фразочки: «Муля, не нервируй меня!», «Ляля, этого никак нельзя! Тебя арестуют!», «Товарищ милиционер! Что же это такое! На совершенно живых людей наезжают!..» — настолько яркие и запоминающиеся, что даже если забываешь истинное название картины, то «Мулю» уж точно не забудешь.
Интересно, что сценарий фильма был написан Агнией Барто и Риной Зеленой — двумя соседками по даче — подружками, чьи мужья играли в шахматы, в то время пока жены сидели над репликами.
Актриса впоследствии вспоминала: «Куда ни прихожу, все считают своим долгом сказать: «Смотри, вот «муляненервируйменя» идет!».
«Детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность»
В «Записках детского поэта» (1976) Агния Барто сформулировала свое поэтическое и человеческое кредо: «Детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность». Поездки по разным странам подтолкнули ее к мысли о богатстве внутреннего мира ребенка любой национальности — подтверждением этому стал поэтический сборник «Переводы с детского».
Многие годы Агния Барто возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, была членом международного Андерсеновского жюри. В 1976 ей была присуждена Международная премия им. Х. К. Андерсена. Но она всю жизнь была застенчивой, и слава не сделала ее смелее.
Правда некоторые ставят ей это в укор, говоря, что она добросовестно писала конъюнктурные произведения, подмечая, что ее второй муж — ученый Андрей Щегляев — был известным в Союзе теплоэнергетиком, крупнейшим специалистом по паровым и газовым турбинам, и за ним Барто была «как за каменной стеной». Однако, ее творчество любили и продолжают любить миллионы детей и их родителей по всему миру.
«Я вас люблю и оборачиваю в бумагу. Когда вы порвались — я вас склеила», — детские письма с подобным содержанием часто приходили к ней. С детьми она была на равных, хотя и не упускала возможности преподать урок ябедам, неряхам, болтунам и драчунам. Она много читала и своим детям и внукам (внуку Владимиру и внучке Наташе посвящены многие ее стихотворения).
Но 1 апреля 1981 года на