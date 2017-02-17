Подобрана новая команда по подготовке к Евровидению в Киеве — НОТУ
Как сообщил заместитель главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак, менеджерам, которые покинули проект, уже нашли замену, «это заняло около 72 часов».
Как сообщил заместитель главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак, менеджерам, которые покинули проект, уже нашли замену, «это заняло около 72 часов».
КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Новая команда, которая будет заниматься подготовкой международного песенного конкурса Евровидение-2017, уже подобрана, сообщил заместитель главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Павел Грицак.
В понедельник, 13 февраля, часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые работали над организацией Евровидения-2017 в Киеве, заявили о выходе из проекта. Согласно их сообщению, причиной такого решения является конфликт с новым фактическим руководителем конкурса.
Грицак сообщил, что менеджерам, которые покинули проект, уже нашли замену. «Это заняло у нас около 72 часов. Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина — люди, которые ушли, не
Как отметил Грицак, поскольку кадровые изменения требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза, предложения по кандидатурам на замещение должностей в команде подготовки к Евровидению направлены на утверждение ведомства.
Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.