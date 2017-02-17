Алексея Авершина и жену Ильи Спокойнова оставили в СИЗО еще на четыре месяца
Несмотря на все доводы адвокатов суд посчитал, что подозреваемых нельзя помещать под домашний арест.
Несмотря на все доводы адвокатов суд посчитал, что подозреваемых нельзя помещать под домашний арест.
Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.
Ленинский районный суд Владивостока продлил срок заключения под стражей председателю краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина и гендиректора ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марины Свиридовой. Ближайшие четыре месяца они проведут в СИЗО. Несмотря на все доводы адвокатов, суд посчитал, что обвиняемых нельзя помещать под домашний арест, так как они могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что в декабре 2016 года в отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок.
«Я хотел бы обратиться к суду и присутствующим. Я хочу обратить ваше внимание, что предъявленные мне обвинения не обоснованы, и я абсолютно уверен в своей невиновности. Все что сейчас происходит, по моему мнению, сделано с определенной целью. Все это время я провел в “Спецблоке” СИЗО, там создан режим особого контроля, содержатся лица обвиняемые по особо тяжким статьям и осужденные на пожизненное лишение свободы. На встречу с адвокатом, прогулку меня выводят со служебной собакой. В камере созданы невыносимые условия, это холодная комната с мокрой насквозь стеной, по которой течет вода, на потолке плесень», — заявил Алексей Авершин, когда ему дали слово.
Обвиняемый также сказал, что по его мнению, следствие специально затягивается.
«Мне делали предложение сознаться и признать свою вину и “подельников”. Мне разными способами давали понять, что именно от меня ждут, что я должен дать показания против моих друзей и коллег. За это мне обещали, что возможно даже прекращение дела. Я рассматриваю такую ситуацию как давление следствия на меня, создание специально мне невыносимых условий. Мои обращения и жалобы не удовлетворяются. Я исчерпал все возможности в Приморском крае, и буду надеяться, что меня услышат на федеральном уровне», — заявил Алексей Авершин.
Отметим, что Алексей Авершин является учредителем ООО «Время радио», а Марина Свиридова — генеральным директором этого общества.
Марина Свиридова также является супругой генерального директора хоккейного клуба «Адмирал», известного политтехнолога Ильи Спокойнова. Сам он ранее отмечал, что уверен в невиновности своей супруги.