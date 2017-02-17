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03:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Алексея Авершина и жену Ильи Спокойнова оставили в СИЗО еще на четыре месяца

Несмотря на все доводы адвокатов суд посчитал, что подозреваемых нельзя помещать под домашний арест.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.

Ленинский районный суд Владивостока продлил срок заключения под стражей председателю краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина и гендиректора ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марины Свиридовой. Ближайшие четыре месяца они проведут в СИЗО. Несмотря на все доводы адвокатов, суд посчитал, что обвиняемых нельзя помещать под домашний арест, так как они могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в декабре 2016 года в отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок.

«Я хотел бы обратиться к суду и присутствующим. Я хочу обратить ваше внимание, что предъявленные мне обвинения не обоснованы, и я абсолютно уверен в своей невиновности. Все что сейчас происходит, по моему мнению, сделано с определенной целью. Все это время я провел в “Спецблоке” СИЗО, там создан режим особого контроля, содержатся лица обвиняемые по особо тяжким статьям и осужденные на пожизненное лишение свободы. На встречу с адвокатом, прогулку меня выводят со служебной собакой. В камере созданы невыносимые условия, это холодная комната с мокрой насквозь стеной, по которой течет вода, на потолке плесень», — заявил Алексей Авершин, когда ему дали слово.

Обвиняемый также сказал, что по его мнению, следствие специально затягивается.

«Мне делали предложение сознаться и признать свою вину и “подельников”. Мне разными способами давали понять, что именно от меня ждут, что я должен дать показания против моих друзей и коллег. За это мне обещали, что возможно даже прекращение дела. Я рассматриваю такую ситуацию как давление следствия на меня, создание специально мне невыносимых условий. Мои обращения и жалобы не удовлетворяются. Я исчерпал все возможности в Приморском крае, и буду надеяться, что меня услышат на федеральном уровне», — заявил Алексей Авершин.

Отметим, что Алексей Авершин является учредителем ООО «Время радио», а Марина Свиридова — генеральным директором этого общества.

Марина Свиридова также является супругой генерального директора хоккейного клуба «Адмирал», известного политтехнолога Ильи Спокойнова. Сам он ранее отмечал, что уверен в невиновности своей супруги.

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