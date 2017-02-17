«Ледовый шторм» начинается в Иркутской области

В Иркутской области начнётся «Ледовый шторм». Его проведут в рамках областной Зимниады.

На коньках, лыжах и велосипедах предстоит пройти 205 километров. Гонка стартует на МРС из бухты Базарной, финиш в Листвянке. Экстремалов ждёт три дня пути по льду, маршрут поделили на три отрезка: два по 80 и один 45 километров. Ночёвки предусмотрены в Малой Бугульдейке и Большом Голоустном. Участников сопровождают сотрудники МЧС и медики. В забеге будет 42 спортсмена из разных городов России, а также 30 конькобежцев из Голландии.