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07:09 (мск), источник: Вести Иркутск

«Ледовый шторм» начинается в Иркутской области

В Иркутской области начнётся «Ледовый шторм». Его проведут в рамках областной Зимниады.

В Иркутской области начнётся «Ледовый шторм». Его проведут в рамках областной Зимниады.

На коньках, лыжах и велосипедах предстоит пройти 205 километров. Гонка стартует на МРС из бухты Базарной, финиш в Листвянке. Экстремалов ждёт три дня пути по льду, маршрут поделили на три отрезка: два по 80 и один 45 километров. Ночёвки предусмотрены в Малой Бугульдейке и Большом Голоустном. Участников сопровождают сотрудники МЧС и медики. В забеге будет 42 спортсмена из разных городов России, а также 30 конькобежцев из Голландии.

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