Индийцы, норвежцы и британцы увлеклись льдом Владивостока

16 февраля молодые исследователи вышли на лед бухты Новик о. Русского, чтобы изучить природный материал в естественных условиях и отобрать образцы для опытов.

Как сообщало ИА Дейта, «Ледовая школа» открылась в ДВФУ 13 февраля при участии студентов и молодых специалистов из России, Китая, Индии, Японии, Кореи, Норвегии и Великобритании. Базовые знания они получили из лекций ведущих преподавателей университета и приглашенных специалистов, после чего перешли к практике.

«Лед необходимо изучать по нескольким причинам: это и глобальный климатический аспект, и технические вопросы, связанные с навигацией и строительством на континентальном шельфе ледовитых морей, — отмечает директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер. — Дрейфующий лед оказывает огромную нагрузку на инженерные сооружения, и, проводя эксперименты, мы моделируем эти процессы, что очень важно для обеспечения надежности морских платформ и судов. Подобные школы есть в Канаде, Финляндии, США, но в России такое обучение проводит только ДВФУ».

Зимняя школа-семинар организована в университете в третий раз, но в этом году слушателей ожидает вдвое больше практических занятий. Часть испытаний выполняется непосредственно в бухте Новик: по определенной методологии участники зачищают лед и оценивают неоднородность поверхности, замеряют прочность природного материала, в том числе на изгиб.

Одновременно с этим на открытом полигоне отбираются образы цилиндрической формы (керны) для их детального изучения в лаборатории. За день молодые исследователи заготавливают порядка 50 таких кернов — каждый весом в несколько килограмм. В лаборатории их используют для изучения структуры, направления роста и размеров кристаллов льда, измерения солености, плотности. Самый зрелищный опыт — испытание на прочность сжатием, где разрушение образца фиксирует специальная испытательная установка SHIMADZU.

Ледовая практика продлится на полигоне в бухте Новик до 21 февраля. По окончанию молодые исследователи проанализируют полученные данные и представят результаты в финальный день работы школы — 24 февраля.