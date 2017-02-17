Индийцы, норвежцы и британцы увлеклись льдом Владивостока
20 тонн морского льда используют для экспериментов участники зимней
20 тонн морского льда используют для экспериментов участники зимней
16 февраля молодые исследователи вышли на лед бухты Новик о. Русского, чтобы изучить природный материал в естественных условиях и отобрать образцы для опытов.
Как сообщало ИА Дейта, «Ледовая школа» открылась в ДВФУ 13 февраля при участии студентов и молодых специалистов из России, Китая, Индии, Японии, Кореи, Норвегии и Великобритании. Базовые знания они получили из лекций ведущих преподавателей университета и приглашенных специалистов, после чего перешли к практике.
«Лед необходимо изучать по нескольким причинам: это и глобальный климатический аспект, и технические вопросы, связанные с навигацией и строительством на континентальном шельфе ледовитых морей, — отмечает директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер. — Дрейфующий лед оказывает огромную нагрузку на инженерные сооружения, и, проводя эксперименты, мы моделируем эти процессы, что очень важно для обеспечения надежности морских платформ и судов. Подобные школы есть в Канаде, Финляндии, США, но в России такое обучение проводит только ДВФУ».
Зимняя
Одновременно с этим на открытом полигоне отбираются образы цилиндрической формы (керны) для их детального изучения в лаборатории. За день молодые исследователи заготавливают порядка 50 таких кернов — каждый весом в несколько килограмм. В лаборатории их используют для изучения структуры, направления роста и размеров кристаллов льда, измерения солености, плотности. Самый зрелищный опыт — испытание на прочность сжатием, где разрушение образца фиксирует специальная испытательная установка SHIMADZU.
Ледовая практика продлится на полигоне в бухте Новик до 21 февраля. По окончанию молодые исследователи проанализируют полученные данные и представят результаты в финальный день работы школы — 24 февраля.