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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Индийцы, норвежцы и британцы увлеклись льдом Владивостока

20 тонн морского льда используют для экспериментов участники зимней школы-семинара «Ice Mechanics» в ДВФУ, сообщили ИА Дейта в университете.

Источник: ДЕЙТА

16 февраля молодые исследователи вышли на лед бухты Новик о. Русского, чтобы изучить природный материал в естественных условиях и отобрать образцы для опытов.

Как сообщало ИА Дейта, «Ледовая школа» открылась в ДВФУ 13 февраля при участии студентов и молодых специалистов из России, Китая, Индии, Японии, Кореи, Норвегии и Великобритании. Базовые знания они получили из лекций ведущих преподавателей университета и приглашенных специалистов, после чего перешли к практике.

«Лед необходимо изучать по нескольким причинам: это и глобальный климатический аспект, и технические вопросы, связанные с навигацией и строительством на континентальном шельфе ледовитых морей, — отмечает директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер. — Дрейфующий лед оказывает огромную нагрузку на инженерные сооружения, и, проводя эксперименты, мы моделируем эти процессы, что очень важно для обеспечения надежности морских платформ и судов. Подобные школы есть в Канаде, Финляндии, США, но в России такое обучение проводит только ДВФУ».

Зимняя школа-семинар организована в университете в третий раз, но в этом году слушателей ожидает вдвое больше практических занятий. Часть испытаний выполняется непосредственно в бухте Новик: по определенной методологии участники зачищают лед и оценивают неоднородность поверхности, замеряют прочность природного материала, в том числе на изгиб.

Одновременно с этим на открытом полигоне отбираются образы цилиндрической формы (керны) для их детального изучения в лаборатории. За день молодые исследователи заготавливают порядка 50 таких кернов — каждый весом в несколько килограмм. В лаборатории их используют для изучения структуры, направления роста и размеров кристаллов льда, измерения солености, плотности. Самый зрелищный опыт — испытание на прочность сжатием, где разрушение образца фиксирует специальная испытательная установка SHIMADZU.

Ледовая практика продлится на полигоне в бухте Новик до 21 февраля. По окончанию молодые исследователи проанализируют полученные данные и представят результаты в финальный день работы школы — 24 февраля.

Школа-семинар «Ice Mechanics» проходит в университете с 2015 года и является частью проекта «Арктика», который реализуется в рамках Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ по Проекту 5−100.

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