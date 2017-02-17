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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Циклон накроет Приморье в ближайшие дни

В ближайшие дни Приморье накроет циклон, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета, в выходные над востоком Монголии и Китаем зародится активный циклон. Ожидается, что в дальнейшем он будет смещаться на восток и юго-восток. В ночь на понедельник, 20 февраля, через север Корейского полуострова циклон выйдет на северо-запад Японского моря и пойдёт на восток, интенсивно углубляясь.

Циклон накроет южную половину Приморья. Здесь ночью в понедельник начнётся, а днём сохранится снег. Днём на побережье усилится северный ветер, порывами до 20−25 метров в секунду, местами ожидается метель.

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