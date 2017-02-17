Циклон накроет Приморье в ближайшие дни
В ближайшие дни Приморье накроет циклон, сообщает ИА «Дейта».
В ближайшие дни Приморье накроет циклон, сообщает ИА «Дейта».
По информации Примгидромета, в выходные над востоком Монголии и Китаем зародится активный циклон. Ожидается, что в дальнейшем он будет смещаться на восток и
Циклон накроет южную половину Приморья. Здесь ночью в понедельник начнётся, а днём сохранится снег. Днём на побережье усилится северный ветер, порывами до 20−25 метров в секунду, местами ожидается метель.