Циклон накроет Приморье в ближайшие дни

По информации Примгидромета, в выходные над востоком Монголии и Китаем зародится активный циклон. Ожидается, что в дальнейшем он будет смещаться на восток и юго-восток. В ночь на понедельник, 20 февраля, через север Корейского полуострова циклон выйдет на северо-запад Японского моря и пойдёт на восток, интенсивно углубляясь.

Циклон накроет южную половину Приморья. Здесь ночью в понедельник начнётся, а днём сохранится снег. Днём на побережье усилится северный ветер, порывами до 20−25 метров в секунду, местами ожидается метель.