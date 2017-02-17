Места для новых скверов предложат жители Индустриального района Хабаровска
Жителям Индустриального района Хабаровска предлагается подумать над тем, где следует разбить новые скверы.
Жителям Индустриального района Хабаровска предлагается подумать над тем, где следует разбить новые скверы.
«В этом году мы рассчитываем продлить сквер на улице Ворошилова. А на следующий уже сейчас ищем свободные территории, где можно будет организовать место для отдыха горожан. Мы хотим, чтобы в этом нам помогли жители района. Пока рассматриваются несколько вариантов: сквер на улице Световой, где стоит памятник Ленину, на Красной Речке — возле памятника герою Гражданской войны, либо на пересечении улиц Ворошилова и Рокоссовского», — рассказал заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по ЖКХ Руслан Гребенюк.
Свои варианты можно прислать в комитет по управлению районом. Письма принимаются по адресу: улица Краснореченская, 87, в отдел благоустройства, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».