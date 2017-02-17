Места для новых скверов предложат жители Индустриального района Хабаровска

«В этом году мы рассчитываем продлить сквер на улице Ворошилова. А на следующий уже сейчас ищем свободные территории, где можно будет организовать место для отдыха горожан. Мы хотим, чтобы в этом нам помогли жители района. Пока рассматриваются несколько вариантов: сквер на улице Световой, где стоит памятник Ленину, на Красной Речке — возле памятника герою Гражданской войны, либо на пересечении улиц Ворошилова и Рокоссовского», — рассказал заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по ЖКХ Руслан Гребенюк.

Свои варианты можно прислать в комитет по управлению районом. Письма принимаются по адресу: улица Краснореченская, 87, в отдел благоустройства, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».