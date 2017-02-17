Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка влияют на интеллект?Какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
1275-летие Солнца нации
04:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Места для новых скверов предложат жители Индустриального района Хабаровска

Жителям Индустриального района Хабаровска предлагается подумать над тем, где следует разбить новые скверы.

Источник: Reuters

«В этом году мы рассчитываем продлить сквер на улице Ворошилова. А на следующий уже сейчас ищем свободные территории, где можно будет организовать место для отдыха горожан. Мы хотим, чтобы в этом нам помогли жители района. Пока рассматриваются несколько вариантов: сквер на улице Световой, где стоит памятник Ленину, на Красной Речке — возле памятника герою Гражданской войны, либо на пересечении улиц Ворошилова и Рокоссовского», — рассказал заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по ЖКХ Руслан Гребенюк.

Свои варианты можно прислать в комитет по управлению районом. Письма принимаются по адресу: улица Краснореченская, 87, в отдел благоустройства, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровчанин разобрал на запчасти чужой грузовик
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Российский клуб забил четыре мяча в матче плей-офф Лиги Европы
Белоруссия закупила первую партию иранской нефти
Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР
Суд арестовал фактического руководителя Samsung
Президент США пообещал издать новый иммиграционный указ
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Московские квартиры за месяц существенно подешевели
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь