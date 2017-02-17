В красноярском микрорайоне Покровский появится дендросад

Управление дорог объявило аукцион на проектно-изыскательные работы по созданию нового общественного пространства «Дендросад» в Центральном районе.

Идеей о создании в микрорайоне Покровский сада с необычными для Красноярска растениями руководитель района Дмитрий Дмитриев поделился с жителями еще в сентябре 2016 года на встрече с населением. По его мнению, дендросад должен появиться между многоквартирными домами № 14 и № 16 по ул. Мужества.

«Действительно, сегодня в новой Покровке практически отсутствуют места, где можно прогуляться. Есть достаточно широкие дворы, наполненные детскими городками. Но, полноценного парка пока нет», — отметил руководитель районной администрации Дмитрий Дмитриев.

Проект нового общественного пространства разрабатывался администрацией района совместно с преподавателями и студентами кафедры дендрологии СибГАУ им. академика Решетнева, а также cо школой № 153.

Новый сквер, по предварительным оценкам, будет занимать около гектара земли. На его территории будет высажено порядка 150 деревьев, которые дополнят кустарники и цветники.

«Особенностью сквера станет использование альтернативных газонов из почво-покровных травянистых растений на участках под деревьями и кустарниками. Преимущество таких газонов в том, что они не требуют стрижки, неприхотливы в уходе, быстро распространяются по территории и подавляют нежелательные сорняки. Также в парке будут размещены места для прогулок и отдыха, площадки для выгула собак и образовательные локации», — рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

Также одной из характерных особенностей будущего дендросада является рельеф его территории.

«Мы ушли от типичных плоскостных проектов и решили сохранить имеющиеся перепады высот. При проектировании планировочных элементов нами была учтена уже существующая пешеходная тропиночная сеть, в которой мы выделили основные и второстепенные дорожки», — рассказала о проекте советник при ректорате СибГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры дендрологии Татьяна Аксянова.

Большое внимание будет удалено наполнению дендросада. В нем появятся растения Дальнего Востока и Северной Америки. Планируется оборудовать учебно-опытные площадки для школьников с метеорологическим оборудованием.

Для изучения ботаники планируется создание зоны «Аптекарского огорода», где школьники смогут сами выращивать пряные лекарственные травы. Также школьникам и студентам будут доступны весеннее-летние практики по биологии, природоведению и географии. В будущем планируется проведение в этой части дендросада субботников по озеленению сквера и уходу за территорией.

При разработке концепции сквера учитывались и цветовые решения. Растения подобраны таким образом, чтобы цветовая схема сохранялась весь вегетационный период.

«Барбарисы, декоративные формы бузины, клена, береза золотолистной формы, пурпуролистные яблони. Все это представители Северной Америки и Дальнего Востока, которым очень близок наш регион по природным и климатическим условиям. Причем, многие из них уже встречаются на территории города. В данном сквере они будут сосредоточены в определенных композициях», — объяснила доцент кафедры дендрологии Татьяна Аксянова.

Полностью реализовать проект планируется к 2019 году. Однако основная часть работ придется на 2017−2018 гг.