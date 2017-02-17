В красноярском микрорайоне Покровский появится дендросад
Проект нового общественного пространства разрабатывался администрацией района.
Проект нового общественного пространства разрабатывался администрацией района.
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Идеей о создании в микрорайоне Покровский сада с необычными для Красноярска растениями руководитель района Дмитрий Дмитриев поделился с жителями еще в сентябре 2016 года на встрече с населением. По его мнению, дендросад должен появиться между многоквартирными домами № 14 и № 16 по ул. Мужества.
«Действительно, сегодня в новой Покровке практически отсутствуют места, где можно прогуляться. Есть достаточно широкие дворы, наполненные детскими городками. Но, полноценного парка пока нет», — отметил руководитель районной администрации Дмитрий Дмитриев.
Проект нового общественного пространства разрабатывался администрацией района совместно с преподавателями и студентами кафедры дендрологии СибГАУ им. академика Решетнева, а также cо школой № 153.
Новый сквер, по предварительным оценкам, будет занимать около гектара земли. На его территории будет высажено порядка 150 деревьев, которые дополнят кустарники и цветники.
«Особенностью сквера станет использование альтернативных газонов из
Также одной из характерных особенностей будущего дендросада является рельеф его территории.
«Мы ушли от типичных плоскостных проектов и решили сохранить имеющиеся перепады высот. При проектировании планировочных элементов нами была учтена уже существующая пешеходная тропиночная сеть, в которой мы выделили основные и второстепенные дорожки», — рассказала о проекте советник при ректорате СибГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры дендрологии Татьяна Аксянова.
Большое внимание будет удалено наполнению дендросада. В нем появятся растения Дальнего Востока и Северной Америки. Планируется оборудовать
Для изучения ботаники планируется создание зоны «Аптекарского огорода», где школьники смогут сами выращивать пряные лекарственные травы. Также школьникам и студентам будут доступны
При разработке концепции сквера учитывались и цветовые решения. Растения подобраны таким образом, чтобы цветовая схема сохранялась весь вегетационный период.
«Барбарисы, декоративные формы бузины, клена, береза золотолистной формы, пурпуролистные яблони. Все это представители Северной Америки и Дальнего Востока, которым очень близок наш регион по природным и климатическим условиям. Причем, многие из них уже встречаются на территории города. В данном сквере они будут сосредоточены в определенных композициях», — объяснила доцент кафедры дендрологии Татьяна Аксянова.
Полностью реализовать проект планируется к 2019 году. Однако основная часть работ придется на 2017−2018 гг.