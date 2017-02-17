17 февраля в Челябинске синоптики обещают -7 градусов
Осадков не ожидается.
Осадков не ожидается.
Днём температура воздуха составит -7 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.
Сегодня, 17 февраля, в Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днём -7,-9 градусов, ночью -20,-22. Ветер
Сегодня по народному календарю день Николы студеного. Редкий год на Руси в этот день не было морозов: «На студеного Николу снега навалит гору».
Если лес почернел, значит следует ждать оттепель.