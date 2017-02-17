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06:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

17 февраля в Челябинске синоптики обещают -7 градусов

Осадков не ожидается.

Днём температура воздуха составит -7 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 17 февраля, в Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днём -7,-9 градусов, ночью -20,-22. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2−7 м/с.

Сегодня по народному календарю день Николы студеного. Редкий год на Руси в этот день не было морозов: «На студеного Николу снега навалит гору».

Если лес почернел, значит следует ждать оттепель.

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