Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Глава Пентагона не нашел, что ответить Шойгу
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Собчак против Брежневой: последний шанс
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка влияют на интеллект?Какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
07:08 (мск), источник: СуперОмск

Жительница Одесского района за свой счет изготовила 11-тонную скульптуру орла

На въезде в село Одесское Омской области установили 11-тонную скульптуру степного орла.

Монтаж произвели в четверг, 16 февраля, и как выяснилось, скульптуру изготовила и отлила за своей счет местный скульптор Оксана Бойко.

На работу у девушки ушло около 50 дней и, судя по ее словам, оно того стоило. Ведь степной орел стал олицетворением символа Одесского района.

«Так как у нас степной район, решили, что лучшим символом Одесского станет степной орел. Этот символ приобрел мировую известность, украшая гербы самых сильных держав. Значение орла является олицетворением силы, победы и отваги», — заявила «СуперОмску» Оксана Бойко.

Отметим, что это не первая работа одесского скульптора. Ранее Оксана Бойко, в частности, выполнила композиционную скульптуру оленей для села Одесское и прижизненный монумент жителю Шербакульского района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
Белоруссия закупила первую партию иранской нефти
Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР
Суд арестовал фактического руководителя Samsung
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь