Жительница Одесского района за свой счет изготовила 11-тонную скульптуру орла

Монтаж произвели в четверг, 16 февраля, и как выяснилось, скульптуру изготовила и отлила за своей счет местный скульптор Оксана Бойко.

На работу у девушки ушло около 50 дней и, судя по ее словам, оно того стоило. Ведь степной орел стал олицетворением символа Одесского района.

«Так как у нас степной район, решили, что лучшим символом Одесского станет степной орел. Этот символ приобрел мировую известность, украшая гербы самых сильных держав. Значение орла является олицетворением силы, победы и отваги», — заявила «СуперОмску» Оксана Бойко.

Отметим, что это не первая работа одесского скульптора. Ранее Оксана Бойко, в частности, выполнила композиционную скульптуру оленей для села Одесское и прижизненный монумент жителю Шербакульского района.