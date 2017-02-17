Снежный циклон в Хабаровском крае сохранит влияние еще несколько дней
В выходные на побережье Татарского пролива и в районах Нижнего Амура возможны снегопады.
В выходные на побережье Татарского пролива и в районах Нижнего Амура возможны снегопады.
Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.
Снежный циклон, прошедший по территории Хабаровского края в минувшие сутки, сохранит свое влияние. Как сообщили в Дальневосточном гидрометцентре, на побережье Татарского пролива и в районах Нижнего Амура еще возможны осадки. Однако их интенсивность значительно снизится. Эпицентр циклона уже покинул пределы региона, сообщили ИА AmurMedia в
«Сам циклон сместился в акваторию Охотского моря. Но в северных районах и на побережье осталась зона пониженного давления. Поэтому в течение следующих двух дней осадки там вполне вероятны», — пояснили синоптики.
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По информации спасателей, сегодня временно приостановлено движение по ледовой переправе Амурск — село Вознесенское. Дорогу перемело снегом, идет её расчистка. Всего на краевых и федеральных трассах с вечера работала 71 единица техники.