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05:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Снежный циклон в Хабаровском крае сохранит влияние еще несколько дней

В выходные на побережье Татарского пролива и в районах Нижнего Амура возможны снегопады.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Снежный циклон, прошедший по территории Хабаровского края в минувшие сутки, сохранит свое влияние. Как сообщили в Дальневосточном гидрометцентре, на побережье Татарского пролива и в районах Нижнего Амура еще возможны осадки. Однако их интенсивность значительно снизится. Эпицентр циклона уже покинул пределы региона, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Сам циклон сместился в акваторию Охотского моря. Но в северных районах и на побережье осталась зона пониженного давления. Поэтому в течение следующих двух дней осадки там вполне вероятны», — пояснили синоптики.

В дежурно-диспетчерской службе Правительства края сообщили, что серьезных происшествий во время прохождения циклона не зафиксировано. Социальные учреждения, объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Междугородние автотрассы отрыты для проезда. Заторов автомобилей на них не отмечается.

По информации спасателей, сегодня временно приостановлено движение по ледовой переправе Амурск — село Вознесенское. Дорогу перемело снегом, идет её расчистка. Всего на краевых и федеральных трассах с вечера работала 71 единица техники.

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