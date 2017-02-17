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05:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Аэропорт Хабаровска транслировал ролик ФССП с флагом несуществующей страны и чужим гербом

Однако в службе судебных приставов утверждают, что перевозчик не потрудился уведомить о курьезе.

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Аэропорт Хабаровска в течение нескольких дней транслировал социальную рекламу Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю с гербом другой федеральной службы и искаженным российским триколором. Между тем, виновными в досадном курьезе себя не признали ни руководство ОАО «Хабаровский аэропорт», ни краевое управление ФСПП, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Ранее в одной из соцсетей появилось сообщение, что в городском аэропорту транслируется социальная реклама судебных приставов края, в которой вместо герба УФСПП размещена эмблема ФСИН, а цвета в триколоре российского флага перепутаны местами.

«В данном случае мы видим, что синяя и красная полоса поменялись местами, это флаг другой страны. Однако государств с горизонтальным размещением полос в такой последовательности попросту не существует», — пишет наблюдательный пользователь соцсети, приложив фотографию курьеза.

Между тем, в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю сообщили, что о ситуации им ничего неизвестно, а последний раз с аэропортом ведомство сотрудничало в декабре прошлого года. Но по мнению и.о. главного специалиста-эксперта УФССП России по Хабаровскому краю Константина Ермакова, уведомить об ошибках в видеоролике, транслируемого в помещение аэровокзала, судебных приставов должны были уведомить работники аэропорта.

— После предновогоднего ролика с напоминанием уезжающим о возврате долгов мы сотрудничали с ними только в рабочем порядке, — уверил Константин Ермаков.

Однако в пресс-службе аэропорта пояснили, что содержанием социального видеоролика никто не интересовался, его просто разместили после заказа некоей партнерской организации. Какой именно, руководитель пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко уточнять отказалась.

— Ролик, конечно, снимается с трансляции. Но нужно понимать, что мы проверили только техническую сторону, — воспроизводится он или нет. Остальное мы проверять не обязаны, — считает Марина Кравченко.

По сути, ролик с грубыми нарушениями, причем не только эстетическими, был запущен на экранах в здании аэровокзала и был снят только после возмущения общественности. С другой стороны, не исключена вероятность появления в многолюдных местах, каким и является хабаровский аэропорт, видеоролика с совершенно неожиданным содержанием, например, сценами из фильмов «для взрослых» или каких-нибудь «челюстей». И возникает тревожная мысль, что и в этом случае кто-то будет ждать сигнала от деловых партнеров, а кого-то будет интересовать лишь «техническая сторона вопроса».

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