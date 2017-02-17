Аэропорт Хабаровска транслировал ролик ФССП с флагом несуществующей страны и чужим гербом
Однако в службе судебных приставов утверждают, что перевозчик не потрудился уведомить о курьезе.
Однако в службе судебных приставов утверждают, что перевозчик не потрудился уведомить о курьезе.
Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.
Аэропорт Хабаровска в течение нескольких дней транслировал социальную рекламу Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю с гербом другой федеральной службы и искаженным российским триколором. Между тем, виновными в досадном курьезе себя не признали ни руководство ОАО «Хабаровский аэропорт», ни краевое управление ФСПП, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Ранее в одной из соцсетей появилось сообщение, что в городском аэропорту транслируется социальная реклама судебных приставов края, в которой вместо герба УФСПП размещена эмблема ФСИН, а цвета в триколоре российского флага перепутаны местами.
«В данном случае мы видим, что синяя и красная полоса поменялись местами, это флаг другой страны. Однако государств с горизонтальным размещением полос в такой последовательности попросту не существует», — пишет наблюдательный пользователь соцсети, приложив фотографию курьеза.
Между тем, в
— После предновогоднего ролика с напоминанием уезжающим о возврате долгов мы сотрудничали с ними только в рабочем порядке, — уверил Константин Ермаков.
Однако в
— Ролик, конечно, снимается с трансляции. Но нужно понимать, что мы проверили только техническую сторону, — воспроизводится он или нет. Остальное мы проверять не обязаны, — считает Марина Кравченко.
По сути, ролик с грубыми нарушениями, причем не только эстетическими, был запущен на экранах в здании аэровокзала и был снят только после возмущения общественности. С другой стороны, не исключена вероятность появления в многолюдных местах, каким и является хабаровский аэропорт, видеоролика с совершенно неожиданным содержанием, например, сценами из фильмов «для взрослых» или