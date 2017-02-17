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05:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных в Красноярск вернется умеренно теплая погода

Максимально теплая температура воздуха достигнет отметки в -7°C.

На предстоящих выходных в Красноярске будет заметно теплее. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 17 февраля, температура воздуха опустится до -20°C. Днем и вечером синоптики обещают потепление до -9 °C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер слабый до 2 м/с.

В субботу, 18 февраля, метеорологи прогнозируют до -11°C утром и до -9°C днем и вечером. В течение дня пройдет небольшой снег. Ветер резко сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.

В воскресенье, 19 февраля, также будет держаться солнечная и умеренно теплая февральская погода. В первой половине дня столбики термометров будут держаться на отметке -14°C, во второй — −7…−9°C. Осадков не ожидается.

Добавим, что в конце февраля средние дневные температуры в Красноярске будут колебаться от -3 до -14°C. Согласно прогнозам синоптиков, сильных морозов в городе пока не ожидается.

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