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07:12 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Команды КВН из сибирских регионов вышли в премьер-лигу

А омская команда «Алексей Сергеевич» вышла в первую лигу.

Источник: Sibnovosti.ru

Женская сборная НГУ «Я обиделась», красноярская команда из СФУ «Так-то» и омская команда «Алексей Сергеевич» вышли в премьер-лигу КВН. Многие считают, что это успех сибиряков. Так ли это на самом деле и есть ли у сибирских коллективов шанс пойти дальше? На этот вопрос в эфире «Новостей здесь» ответил Вадим Белинский — капитан команды «Иркутские декабристы», а сейчас судья сибирской лиги КВН.

«Любой шаг вперед — это успех. Здесь разговор идет о центральных лигах КВН, которые курируются центральными редакторами и самой компанией АМИК, и над всем этим следит зоркий глаз Александра Васильевича Маслякова. Поэтому это, безусловно, успех для всех, кто попал после фестиваля в Сочи в какую-либо из центральных лиг. Они могут чувствовать себя абсолютно счастливыми людьми, даже не дойдя до финала», — считает Белинский.

Эксперт отмечает, что сибирским командам будет непросто в нынешнем сезоне.

«Примерно со времен “Уральских пельменей” КВН стал другим. Сейчас нет команд, которые работали бы сами на себя, справлялись бы в гордом одиночестве. Увы, это целая индустрия. На команды работают профессиональные авторы. Они очень хорошо знают конъюнктуру, знают, как шутить, как смешить людей (…) На все это нужны деньги. И на реквизиты, и на перелеты, и на все остальное. Но, финансовую сторону сложно оценивать, не зная ее», — отмечает Белинский.

Судья региональной лиги КВН отмечает, что уровень игры в Сибири находится на достойном уровне.

«Уровень Сибири далеко не местечковый. И бывает огромное количество хорошего, качественного юмора. Но уровень и характер местных лиг подразумевает, что какие-то вещи будут поняты и оценены залом только здесь. Этот юмор не будет понят другими регионами, в том числе Москвой. Поэтому Александр Васильевич его не показывает, естественно».

Телевизионная юмористическая игра России «Клуб веселых и находчивых» в 2016 году отметила свое 55-летие. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, КВН занимает первое место по популярности среди отечественных юмористических телепрограмм. Среди бывших игроков КВН — многие известные артисты, телеведущие, деятели искусства.

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