Команды КВН из сибирских регионов вышли в премьер-лигу
А омская команда «Алексей Сергеевич» вышла в первую лигу.
А омская команда «Алексей Сергеевич» вышла в первую лигу.
Женская сборная НГУ «Я обиделась», красноярская команда из СФУ «Так-то» и омская команда «Алексей Сергеевич» вышли в
«Любой шаг вперед — это успех. Здесь разговор идет о центральных лигах КВН, которые курируются центральными редакторами и самой компанией АМИК, и над всем этим следит зоркий глаз Александра Васильевича Маслякова. Поэтому это, безусловно, успех для всех, кто попал после фестиваля в Сочи в
Эксперт отмечает, что сибирским командам будет непросто в нынешнем сезоне.
«Примерно со времен “Уральских пельменей” КВН стал другим. Сейчас нет команд, которые работали бы сами на себя, справлялись бы в гордом одиночестве. Увы, это целая индустрия. На команды работают профессиональные авторы. Они очень хорошо знают конъюнктуру, знают, как шутить, как смешить людей (…) На все это нужны деньги. И на реквизиты, и на перелеты, и на все остальное. Но, финансовую сторону сложно оценивать, не зная ее», — отмечает Белинский.
Судья региональной лиги КВН отмечает, что уровень игры в Сибири находится на достойном уровне.
«Уровень Сибири далеко не местечковый. И бывает огромное количество хорошего, качественного юмора. Но уровень и характер местных лиг подразумевает, что
Телевизионная юмористическая игра России «Клуб веселых и находчивых» в 2016 году отметила свое 55-летие. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, КВН занимает первое место по популярности среди отечественных юмористических телепрограмм. Среди бывших игроков КВН — многие известные артисты, телеведущие, деятели искусства.