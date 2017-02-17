Команды КВН из сибирских регионов вышли в премьер-лигу

Женская сборная НГУ «Я обиделась», красноярская команда из СФУ «Так-то» и омская команда «Алексей Сергеевич» вышли в премьер-лигу КВН. Многие считают, что это успех сибиряков. Так ли это на самом деле и есть ли у сибирских коллективов шанс пойти дальше? На этот вопрос в эфире «Новостей здесь» ответил Вадим Белинский — капитан команды «Иркутские декабристы», а сейчас судья сибирской лиги КВН.

«Любой шаг вперед — это успех. Здесь разговор идет о центральных лигах КВН, которые курируются центральными редакторами и самой компанией АМИК, и над всем этим следит зоркий глаз Александра Васильевича Маслякова. Поэтому это, безусловно, успех для всех, кто попал после фестиваля в Сочи в какую-либо из центральных лиг. Они могут чувствовать себя абсолютно счастливыми людьми, даже не дойдя до финала», — считает Белинский.

Эксперт отмечает, что сибирским командам будет непросто в нынешнем сезоне.

«Примерно со времен “Уральских пельменей” КВН стал другим. Сейчас нет команд, которые работали бы сами на себя, справлялись бы в гордом одиночестве. Увы, это целая индустрия. На команды работают профессиональные авторы. Они очень хорошо знают конъюнктуру, знают, как шутить, как смешить людей (…) На все это нужны деньги. И на реквизиты, и на перелеты, и на все остальное. Но, финансовую сторону сложно оценивать, не зная ее», — отмечает Белинский.

Судья региональной лиги КВН отмечает, что уровень игры в Сибири находится на достойном уровне.