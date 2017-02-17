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05:57 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье вводятся важные изменения для всего работающего населения

Изменится порядок выплат пособий работающим гражданам — рассчитывать и выплачивать пособия будут не работодатели, а Фонд социального страхования. Нововведение полностью изменит схему выплат пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Источник: Вести Приморье

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 1427 с 1 июля 2017 года Приморский край входит в пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты»."Вести Приморье сообщают об этом со ссылкой на пресс-релиз Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Изменится порядок выплат пособий работающим гражданам — рассчитывать и выплачивать пособия будут не работодатели, а Фонд социального страхования. Нововведение полностью изменит схему выплат пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

В настоящее время, расчет и выплата пособий — это обязанность предприятий, но с началом действия проекта Фонд будет делать расчет и выплату сам и напрямую работнику. До 1 июля продолжает действовать зачетный принцип, при котором предприятие, оплатив работникам больничные листы или пособия по материнству, удерживает эту сумму из суммы взносов по обязательному социальному страхованию. Начиная с 1 июля зачетный принцип не действует: предприятие в полном объеме уплачивает взносы по обязательному социальному страхованию, а пособия и выплаты застрахованным гражданам делает Фонд. Как изменится схема взаимодействия застрахованных лиц (работников), страхователей (работодателей) и страховщика (ФСС)?

Работник по-прежнему будет представлять работодателю документы, подтверждающие право на пособие — листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и другие документы в соответствии с видом пособия. Также работник должен оформить заявление с указанием реквизитов, на которые будут перечисляться пособия — счет в банке или почтовый адрес. Организация, получившая документы и заявление от работника, должна будет не позднее пяти календарных дней со дня получения направить данные документы с описью либо реестр в электронном виде (организации численностью более 25 человек обязаны направить реестр) в региональное отделение ФСС. Фонд в течение 10 календарных дней после получения сведений от работодателя перечислит работнику полагающиеся ему пособия. Порядок расчета пособий не изменятся.

С 1 июля 2017 года кроме Приморского края на прямые выплаты перейдут республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Алтайский край, Амурская, Вологодская, Магаданская, Омская, Орловская, Томская области и Еврейский автономный округ. В настоящее время пилотный проект «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» реализуется в 20 субъектах Российской Федерации. Реализация данного проекта позволит гражданам своевременно и в полном объеме получать пособия (по временной нетрудоспособности, по материнству и детству и другие) вне зависимости от финансового положения их работодателей. Будет исключена возможность неправильного начисления пособия. Работодатели будут освобождены от необходимости делать расчет и выплату пособий.

В Приморском региональном отделении Фонда социального страхования зарегистрировано около 80 тысяч страхователей (предприятий — работодателей) и более 600 тысяч застрахованных (работающих граждан), из них 323 тысячи женщин. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет получает более 26 тысяч человек в год. В 2016 году Фонд перечислил на пособия и выплаты по двум видам обязательного социального страхования около 7 млрд рублей, и т. ч. почти 2,5 млрд на оплату больничных листов, 1,6 млрд рублей на детские пособия, 1,1 млрд рублей на пособия по беременности и родам.

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