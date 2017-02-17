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06:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Богослужения в главном кафедральном соборе Хабаровского края пока не ведутся

ФОТОРЕПОРТАЖ.

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9
фотографий
9
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Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Строительные леса между входом и алтарем выросли в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска. Ремонт барабана центрального купола был давно необходим. И только сейчас появилась возможность претворить планы в реальность. Службы в верхнем храме из-за ремонтных работ пока не ведутся. Сроки их окончания обозначить сложно, поскольку деньги на ремонт жертвуют исключительно прихожане. Денег мало, а работы много. Главный барабан купола во время дождей протекал, под окнами появились пятна. Недавно альпинисты устранили внешние неисправности за 700 тысяч рублей. Осталось навести красоту внутри. Хотим, чтобы пасхальная служба уже прошла здесь, поделился надеждами с корр. ИА AmurMedia ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Георгий Сивков.

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