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07:16 (мск), источник: VN.RU

Ездить в кредит разрешат школьникам в Новосибирске

После нескольких скандалов с высаженными на мороз детьми-безбилетниками мэрия Новосибирска задумалась над усовершенствованием транспортных карт школьников, для которых позволят ввести небольшой перерасход. Для безопасности детей школьным проездным картам разрешат уходить в минус. Об этом 16 февраля сообщил на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Мы договорились сегодня с «Золотой короной» о так называемом овердрафт-кредите. То есть, для транспортных карт школьников нужно заложить перерасход. Чтобы карточка работала, даже если у вас минус, — цитирует НГС слова градоначальника.

За минувшую зиму в Новосибирске произошло сразу несколько случаев высаживания школьников-безбилетников из транспорта, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Первый случай произошел во время ноябрьских морозов до -30 градусов. Из-за того, что карта оказалась недействительна, восьмиклассник почти 30 минут ожидал на морозе второй автобус, из которого его тоже высадили, а после прошел пешком несколько остановок, пока его не подобрал водитель маршрутки.

В январе также в сильные морозы кондуктор автобуса высадила 12-летнюю школьницу, у которой была сломана транспортная карта. С ней вышли двое ее друзей, которые прошли пешком несколько остановок. Происшедшим заинтересовался Следственный комитет. Подобные действия подпадают под уголовное наказание по статье «Оставление в опасности».

После громкого скандала по этому случаю кондукторы стали жаловаться, что дети намеренно не оплачивают проезд, поскольку их запретили высаживать из транспорта. Спустя месяц, в городе разразился очередной громкий скандал с высаживанием безбилетного ребенка на улицу в мороз. В результате 8-летняя школьница прошла несколько остановок до дома и простудилась. Свою проверку по этому случаю проводят и департамент транспорта мэрии, и Следственный комитет. Пока кондуктора-нарушителя обнаружить не удалось.

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