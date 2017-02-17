Ездить в кредит разрешат школьникам в Новосибирске

— Мы договорились сегодня с «Золотой короной» о так называемом овердрафт-кредите. То есть, для транспортных карт школьников нужно заложить перерасход. Чтобы карточка работала, даже если у вас минус, — цитирует НГС слова градоначальника.

За минувшую зиму в Новосибирске произошло сразу несколько случаев высаживания школьников-безбилетников из транспорта, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Первый случай произошел во время ноябрьских морозов до -30 градусов. Из-за того, что карта оказалась недействительна, восьмиклассник почти 30 минут ожидал на морозе второй автобус, из которого его тоже высадили, а после прошел пешком несколько остановок, пока его не подобрал водитель маршрутки.

В январе также в сильные морозы кондуктор автобуса высадила 12-летнюю школьницу, у которой была сломана транспортная карта. С ней вышли двое ее друзей, которые прошли пешком несколько остановок. Происшедшим заинтересовался Следственный комитет. Подобные действия подпадают под уголовное наказание по статье «Оставление в опасности».