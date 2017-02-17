Ездить в кредит разрешат школьникам в Новосибирске
После нескольких скандалов с высаженными на мороз
После нескольких скандалов с высаженными на мороз
— Мы договорились сегодня с «Золотой короной» о так называемом
За минувшую зиму в Новосибирске произошло сразу несколько случаев высаживания
Первый случай произошел во время ноябрьских морозов до -30 градусов.
В январе также в сильные морозы кондуктор автобуса высадила 12-летнюю школьницу, у которой была сломана транспортная карта. С ней вышли двое ее друзей, которые прошли пешком несколько остановок. Происшедшим заинтересовался Следственный комитет. Подобные действия подпадают под уголовное наказание по статье «Оставление в опасности».
После громкого скандала по этому случаю кондукторы стали жаловаться, что дети намеренно не оплачивают проезд, поскольку их запретили высаживать из транспорта. Спустя месяц, в городе разразился очередной громкий скандал с высаживанием безбилетного ребенка на улицу в мороз. В результате 8-летняя школьница прошла несколько остановок до дома и простудилась. Свою проверку по этому случаю проводят и департамент транспорта мэрии, и Следственный комитет. Пока