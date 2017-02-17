Спехова заявила, что мальчик, угрожавший учителям, не поменяет школу
Школьнику дали шанс пересдать проект, ставший причиной агрессии.
Школьнику дали шанс пересдать проект, ставший причиной агрессии.
Директор департамента образования Омска Екатерина Спехова оперативно отреагировала на скандал со школьником, который угрожал расправой учителям.
Напомним, видеоролик появился 11 февраля 2016 года в паблике «Злой школьник» соцсети «Вконтакте». Причиной агрессии ребенка стало то что его не допустили к экзаменом
В свою очередь, полиция быстро установила личность мальчика, к делу подключился региональный Следком.
И вот теперь настала очередь директора департамента образования разбираться в этой непростой ситуации. Екатерина Спехова считает — ребенок должен остаться учиться у этой школе.
Екатерина Спехова, директор департамента образования Омска:
— Наша задача, в первую очередь, сохранить жизнь ребенка, чтобы он нормально пришел в русло, и чтобы вся эта шумиха вокруг его фамилии успокоилась. Каждый ребенок имеет право на бесплатное обучение. Этот школьник не исключение. Он будет продолжать обучение в этой школе. В другое учебное заведение он не перейдет. Это его право. (Цитата по РИА «Новый Омск»).
По словам главы ведомства, с мальчиком и его родителями уже проведена беседа. Через месяц школьник может пересдать проект, ставший причиной конфликта.