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08:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В продажу поступили бракованные билеты на Евровидение в Киеве

Брак заключался в некорректном нанесении штрих-кода на билет, который сливался с текстом об условиях пребывания на конкурсе. Украинское агентство, занимающееся продажей билетов, уже устранило проблему.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Фанаты международного песенного конкурса Евровидения заявили о получении бракованных билетов на конкурс в Киеве.

Как пишут «Украинские новости», агентство, занимающееся их продажей, уже устранило проблему.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

По данным участников фан-клуба OGAE Ukraine, объединяющего по всему миру поклонников Евровидения, они приобрели билеты в первый день продажи, простояв в электронной очереди около трех часов. «Однако билеты, которые пришли на электронную почту, были с браком», — говорится в сообщении.

По данным издания, брак заключался в некорректном нанесении штрих-кода на билет, который сливался с текстом об условиях пребывания на конкурсе.

В агентстве Concert.ua, которое занимается продажей билетов, после обращения фанатов признали ошибку, назвав причиной большую загруженность сайта. Новые билеты были отправлены на почту уже через 15 минут.

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