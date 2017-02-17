В продажу поступили бракованные билеты на Евровидение в Киеве
Брак заключался в некорректном нанесении
Брак заключался в некорректном нанесении
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Фанаты международного песенного конкурса Евровидения заявили о получении бракованных билетов на конкурс в Киеве.
Как пишут «Украинские новости», агентство, занимающееся их продажей, уже устранило проблему.
Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.
По данным участников
По данным издания, брак заключался в некорректном нанесении
В агентстве Concert.ua, которое занимается продажей билетов, после обращения фанатов признали ошибку, назвав причиной большую загруженность сайта. Новые билеты были отправлены на почту уже через 15 минут.