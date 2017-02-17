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06:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Игра в снежки обошлась первокласснику из Норильска в 40 тыс. рублей

Мальчик разбил лобовое стекло проезжающей мимо машины.

В Норильске 7-летний мальчик разбил лобовое стекло автомобиля Renault Sandero, играя в снежки. Проведенная водителем экспертиза оценила ущерб в 51,6 тыс. рублей. Мужчина подал заявление в суд. Информация опубликована на официальном сайте краевого суда.

Согласно материалам дела, в марте 2016 года мальчик возвращался со школы и пинал спрессованный кусок снега, который он нашел на улице. В какой-то момент ребенок поднял ком и бросил на дорогу, где как раз проезжала машина.

«По поводу повреждения имущества мужчина обратился в полицию, показав видеозапись с регистратора, находящегося у него в салоне. Полицейские установили личность ребенка, который в присутствии знакомого матери рассказал, как играл по дороге домой с куском снега», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел материалы дела и постановил взыскать в пользу мужчины 51,6 тыс. рублей. При этом мать первоклассника на заседание не явилась, но с решением суда не согласилась. В апелляционной жалобе женщина попросила снизить сумму ущерба и провести еще одну экспертизу. В результате суд согласился с доводами ответчицы и уменьшил сумму до 41,3 тыс. рублей.

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