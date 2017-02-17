Жителей Иркутска и Шелехова продолжат тестировать на ВИЧ в секс-шопах

Акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ продолжится до конца марта 2017 года в секс-шопах Иркутска и Шелехова. Как сообщает 17 февраля пресс-служба Иркутского областного центра СПИД, желание участвовать в акции «Любовь с заботой — любовь без последствий» уже подтвердили владельцы пяти секс-шопов в этих городах, идут переговоры ещё с шестью торговыми точками.

Акции «Любовь с заботой — любовь без последствий» началась в День всех влюблённых — 14 февраля. В её рамках посетители магазинов могут не только быстро узнать свой ВИЧ-статус, но и получить бесплатную и анонимную консультацию по вопросам защиты от вируса иммунодефицита человека, профилактическую литературу и средства барьерной контрацепции (презервативы).

«У нас семейный бизнес и мы пропагандируем традиционные семейные ценности, призываем уважать свою вторую половину и заботиться о своих близких, — рассказала на открытии акции владелица секс-шопа “Фрау Хельга” Ольга Буторина. — Поэтому мы с радостью поддержали Центр СПИД и пошли навстречу его сотрудникам. У такой популяризации идей здорового образа жизни непременно будет свой эффект. Если мы сейчас расскажем 20−30 людям о том, как защититься от ВИЧ, они смогут передать эту информацию ещё 50−60 своим знакомым».

Акцию «Любовь с заботой — любовь без последствий» проводит Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД). Она приурочена к Всесибирскому Дню профилактики ВИЧ-инфекции, который будет отмечаться 1 марта. По словам сотрудников учреждения, пойти в магазины для взрослых их заставила статистика: более 76,3% всех новых случаев заболевания, выявленных в 2016 году, обусловлены незащищёнными половыми контактами — чаще всего между мужчинами и женщинами старше тридцати.

«Мы призываем пройти тестирование покупателей, чтобы быть уверенными в своём здоровье и эту уверенность принести в свою семью, — объяснила Анна Гилёва, специалист по социальной работе отдела профилактики Центра СПИД. — Выход на секс-шопы, как нам показалось, это идеальное попадание в одну из ключевых целевых групп, потенциально подверженных риску заражения — сексуально активное население средних лет».

За два часа работы выездного пункта освидетельствования на ВИЧ магазин посетил 21 покупатель. Все согласились на приглашение пройти тест на ВИЧ и отнеслись к нему с интересом. Тест-системы последних поколений, используемые на акции, позволяют узнать ВИЧ-статус с вероятностью более 90%. При этом нет необходимости брать кровь из вены или из пальца — наличие антител к вирусу иммунодефицита в организме определяется по слюне в течение 10−15 минут. Главным предварительным условием владельцев торговых точек было, чтобы все, кто пришёл за покупками интимного назначения, не испытывали неудобств. Положительных результатов в ходе первого дня акции не выявлено.

Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями призывает пройти тест на ВИЧ всех взрослых жителей региона. По словам специалистов, даже в случае положительного результата, это даст реальные шансы на спасение жизни и здоровья благодаря своевременно начатому лечению. Сделать это можно бесплатно, а при желании анонимно в любой поликлинике по месту жительства либо непосредственно в Центре СПИД.

Для облегчения широкого доступа к диагностике учреждение регулярно проводит экспресс-тестирование в местах массового скопления людей. Желание участвовать в акции «Любовь с заботой — любовь без последствий» уже подтвердили владельцы 5 секс-шопов Иркутска и Шелехова. В настоящее время ведутся переговоры ещё с 6 торговыми точками.

Предварительный план просветительских мероприятий в секс-шопах в рамках акции «Любовь с заботой — любовь без последствий» на период с 17 февраля до 3 марта 2017 года: 17 февраля 2017 года, 13:00 — 15.00 — «Фрау Хельга», г. Иркутск, ул. Чехова, 19, ТЦ «Рублёв», пав. 017; 27 февраля 2017 года, 15.00 — 17.00 — «Взрослый мир», г. Иркутск, ул. Советская 45/3; 28 февраля 2017, 13.00 — 17.00 — «Взрослый мир», г. Иркутск, ул. Челнокова, 26 стр. 1; 2 марта 2017 года, 15.00 — 17.00 — «Эрос», г. Иркутск, пер. Пионерский, 4а; 3 марта 2017 года, 15.00 — 17.00 — «Основной инстинкт», г. Иркутск, ул. Трактовая 35ж/2, рынок «Парус», пав. 065.

Подробную информацию о расписании мероприятий в рамках акции с 10 по 31 марта специалисты сообщат позднее.