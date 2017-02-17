СКР: Выходить на лёд становится опасно

Следственное управление СКР по Пермскому краю предупреждает пермяков, что приближается опасный весенний период. В управлении напоминают о необходимости лучше присматривать за детьми во время оттепели, таяния льда и снега.

«Родители и педагоги, научите детей правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, а также усильте за ними контроль, — говорится в сообщении управлении СКР по Пермскому краю. — Органам местного самоуправления и руководству спортивных учреждений и организаций необходимо обратить самое пристальное внимание на обеспечение безопасности эксплуатации спортивных и игровых снарядов и сооружений, в том числе надлежащего их крепления (например, спортивных ворот, турников и т. д. ).

Уважаемые родители! Не допускайте своих детей на лед водоемов без присмотра. Выход на лед в любое время года, а особенно весной, таит в себе смертельную опасность.

Если вы стали очевидцем несчастного случая, сразу звоните в «Службу спасения» — 112.