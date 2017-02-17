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07:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

СКР: Выходить на лёд становится опасно

Пермяков просят лучше смотреть за детьми.

Источник: РИА "Новости"

Следственное управление СКР по Пермскому краю предупреждает пермяков, что приближается опасный весенний период. В управлении напоминают о необходимости лучше присматривать за детьми во время оттепели, таяния льда и снега.

«Родители и педагоги, научите детей правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, а также усильте за ними контроль, — говорится в сообщении управлении СКР по Пермскому краю. — Органам местного самоуправления и руководству спортивных учреждений и организаций необходимо обратить самое пристальное внимание на обеспечение безопасности эксплуатации спортивных и игровых снарядов и сооружений, в том числе надлежащего их крепления (например, спортивных ворот, турников и т. д.).

Уважаемые родители! Не допускайте своих детей на лед водоемов без присмотра. Выход на лед в любое время года, а особенно весной, таит в себе смертельную опасность.

Если вы стали очевидцем несчастного случая, сразу звоните в «Службу спасения» — 112.

О ненадлежащей работе по обеспечению техники безопасности, повлекшей тяжкие последствия, можно сообщить в Следственное управление по телефону: 8 (342) 249−54−55, а также по телефону горячей линии «Ребенок в опасности»: 8-(342)-268−00−06.

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