В Омске ночью перекрывали дорогу, чтобы завезти негабаритное оборудование
Пользователи соцсетей поделились снимками состава.
Пользователи соцсетей поделились снимками состава.
Фотографии и даже видео опубликовали сразу в двух популярных омских пабликах. На снимках видно, что огромные колонны очень медленно перевозят на специальных платформах. Для того, чтобы негабаритный груз мог не порвал линии электропередач и трамвайные сети, их поднимают специальные автомобили.
В комментариях пользователи пишут, что это, скорее всего, новые установки для Омского нефтезавода, о которых осенью писали все омские СМИ. Негабаритный груз, действительно, был замечен в городке нефтяников.