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07:24 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске ночью перекрывали дорогу, чтобы завезти негабаритное оборудование

Пользователи соцсетей поделились снимками состава.

Фотографии и даже видео опубликовали сразу в двух популярных омских пабликах. На снимках видно, что огромные колонны очень медленно перевозят на специальных платформах. Для того, чтобы негабаритный груз мог не порвал линии электропередач и трамвайные сети, их поднимают специальные автомобили.

В комментариях пользователи пишут, что это, скорее всего, новые установки для Омского нефтезавода, о которых осенью писали все омские СМИ. Негабаритный груз, действительно, был замечен в городке нефтяников.

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