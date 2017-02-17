В Омске ночью перекрывали дорогу, чтобы завезти негабаритное оборудование

Фотографии и даже видео опубликовали сразу в двух популярных омских пабликах. На снимках видно, что огромные колонны очень медленно перевозят на специальных платформах. Для того, чтобы негабаритный груз мог не порвал линии электропередач и трамвайные сети, их поднимают специальные автомобили.