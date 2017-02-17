Омичи жалуются на невыносимый запах в городе

«Уважаемые жители нашего города, а точнее от дск до дианова. Расскажите и поведайте нам, чем так воняет (предположительно газ). Сначала думала кажется, но не может казаться всем родителям, ведущим детей в учебные учреждения. Слишком часто стало такое происходить», — пишет пользователь Алена (орфография и пунктуация сохранены, — ред.).