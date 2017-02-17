В одной из кузбасских школ работал ранее судимый водитель
Мужчину уволили, а директора учебного заведения привлекли к административной ответственности.
Мужчину уволили, а директора учебного заведения привлекли к административной ответственности.
В одной из школ Мариинского района Кемеровской области работал мужчина, имеющий судимость за покушение на изнасилование.
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Нарушение Трудового кодекса выяснилось в ходе прокурорской проверки. Директор школы знал об уголовном прошлом своего работника, однако не прекратил с ним трудовые отношения.
В отношении директора возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение законодательства о труде». В качестве наказания он должен будет выплатить штраф в размере 2 000 рублей. Водителя же из школы уволили.