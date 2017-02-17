В одной из кузбасских школ работал ранее судимый водитель

В одной из школ Мариинского района Кемеровской области работал мужчина, имеющий судимость за покушение на изнасилование.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, мужчина работал водителем школьного автобуса более 2-х лет. При этом ранее он был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 3 ст. 117 Уголовного кодекса РСФСР «Покушение на изнасилование». Подобные преступления относятся к тяжким преступлениям против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности.

Нарушение Трудового кодекса выяснилось в ходе прокурорской проверки. Директор школы знал об уголовном прошлом своего работника, однако не прекратил с ним трудовые отношения.

В отношении директора возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение законодательства о труде». В качестве наказания он должен будет выплатить штраф в размере 2 000 рублей. Водителя же из школы уволили.