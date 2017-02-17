ГИБДД Хабаровска не может лишить прав водителей-недоучек с купленными свидетельствами

Лишить водительских прав людей, которые за взятку получили профессиональные свидетельства в одной из автошкол Хабаровска, может только суд, сообщили корреспонденту портала «Губерния» в отделе пропаганды ГИБДД города. Несмотря на то, что фактически по дорогам ездят водители, не прошедшие обучение в автошколе, отменить результаты их экзаменов госавтоинспекция не имеет права.

Напомним, что следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело в отношении экс-директора Хабаровской юношеской автошколы, которого подозревают в незаконной торговле профессиональными водительскими свидетельствами. По версии следователей, мужчина на протяжении всего 2016 года предлагал абитуриентам получить документы об окончании автошколы без посещения занятий и сдачи внутренних экзаменов. Таким образом он смог положить себе в карман почти 350 тысяч рублей и допустил к экзаменам в ГИБДД людей без специальной подготовки.

«Сейчас ведется расследование, дело находится в следственном комитете, поэтому эта ситуация должна регулироваться только следкомом и судом, — прокомментировал начальник отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска Антон Федотов. — Как скажет суд, так и будет, мы самостоятельно этот вопрос решить не можем. Люди сдавали экзамены, получили права, аннулировать результаты экзаменов сейчас можно лишь по суду».

По словам собеседника, сотрудники ГИБДД не имеют никакой возможности проверить, действительно ли люди, которые приходят к ним на экзамен, обучались в автошколе.