ГИБДД Хабаровска не может лишить прав водителей-недоучек с купленными свидетельствами
Решение об аннулировании результатов экзаменов сперва должен принять суд.
Решение об аннулировании результатов экзаменов сперва должен принять суд.
Лишить водительских прав людей, которые за взятку получили профессиональные свидетельства в одной из автошкол Хабаровска, может только суд, сообщили корреспонденту портала «Губерния» в отделе пропаганды ГИБДД города. Несмотря на то, что фактически по дорогам ездят водители, не прошедшие обучение в автошколе, отменить результаты их экзаменов госавтоинспекция не имеет права.
Напомним, что следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело в отношении
«Сейчас ведется расследование, дело находится в следственном комитете, поэтому эта ситуация должна регулироваться только следкомом и судом, — прокомментировал начальник отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска Антон Федотов. — Как скажет суд, так и будет, мы самостоятельно этот вопрос решить не можем. Люди сдавали экзамены, получили права, аннулировать результаты экзаменов сейчас можно лишь по суду».
По словам собеседника, сотрудники ГИБДД не имеют никакой возможности проверить, действительно ли люди, которые приходят к ним на экзамен, обучались в автошколе.
«Если бы мы знали, что они покупают свидетельства и потом приходят сдавать экзамен, мы бы, конечно,