Перед приездом Шпорта снег с улиц Николаевска-на-Амуре как ветром сдуло
Однако магия появления главы региона в районном центре не сработала в случае с мусорками во дворах.
Однако магия появления главы региона в районном центре не сработала в случае с мусорками во дворах.
Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.
Активная уборка снега с городских улиц началась в преддверии визита Вячеслава Шпорта в
Центральные улицы
«Ну, я в шоке. Во двор уже второй трактор заезжает. А у нас тут уже расчищено. Сосед заплатил и все почистили. Все заезды расчищены до асфальта, красота. Всегда бы так», — пишет Леночка Ч.
«А в частном секторе народ так и ходит козьими тропами, зачем им чистить, нехай это быдло со своих клоак и даже в центр не выбирается», — возражает ей Александ Ф.
«Надо Советскую от Каморы перекрыть, чтоб по Луначарского проехал и по другим улицам тоже», — рекомендует Алексей С.
При этом, особняком стоит проблема вывоза мусора с дворовых мусоросборочных площадок. Судя по фотографиям, которые выкладывают неравнодушные пользователи, отходы просто не вывозятся. Кто в этом виноват? Конечно же, снег.
— В связи с тем, что была пурга, проезд во дворы был затруднен. Администрация города первостепенно чистит центральные улицы города. Мы смогли очистить свою территорию, но в то же время мы не можем за них «пробивать» дороги. Мусоровоз километр ехал, потому что они не могут вовремя эти подъезды расчистить. Многие «проблемные» дворы расположены в глубине микрорайонов, к которым также необходимо пробиваться — рассказал исполнительный директор ООО «М-Сервис» Антон Тягушев.
Также Антон Тягушев отметил, что на сегодняшний день ситуация наладилась, и все захламленные территории будут очищены от мусора в течение дня.