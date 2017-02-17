Перед приездом Шпорта снег с улиц Николаевска-на-Амуре как ветром сдуло

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Активная уборка снега с городских улиц началась в преддверии визита Вячеслава Шпорта в Николаевске-на-Амуре. Впрочем, это справедливо только для центральных улиц города — ситуация в городских дворах остается сложной. Помимо этого, жителей города сильно беспокоит состояние мусоросборочных площадок, которые невывезенный мусор превратил в филиал городской свалки, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте».

Центральные улицы Николаевска-на-Амуре в течение нескольких последних дней радуют местных жителей своей чистотой. Участники городского интернет-сообщества не без иронии обсуждают это «событие». По мнению пользователей, бурную деятельность по очистке городских улиц развила местная администрация в связи с приездом губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Впрочем, особого оптимизма жители города не испытывают. По мнению горожан, после отъезда губернатора весь напускной лоск «превратится в тыкву».

«Ну, я в шоке. Во двор уже второй трактор заезжает. А у нас тут уже расчищено. Сосед заплатил и все почистили. Все заезды расчищены до асфальта, красота. Всегда бы так», — пишет Леночка Ч.

«А в частном секторе народ так и ходит козьими тропами, зачем им чистить, нехай это быдло со своих клоак и даже в центр не выбирается», — возражает ей Александ Ф.

«Надо Советскую от Каморы перекрыть, чтоб по Луначарского проехал и по другим улицам тоже», — рекомендует Алексей С.

При этом, особняком стоит проблема вывоза мусора с дворовых мусоросборочных площадок. Судя по фотографиям, которые выкладывают неравнодушные пользователи, отходы просто не вывозятся. Кто в этом виноват? Конечно же, снег.

— В связи с тем, что была пурга, проезд во дворы был затруднен. Администрация города первостепенно чистит центральные улицы города. Мы смогли очистить свою территорию, но в то же время мы не можем за них «пробивать» дороги. Мусоровоз километр ехал, потому что они не могут вовремя эти подъезды расчистить. Многие «проблемные» дворы расположены в глубине микрорайонов, к которым также необходимо пробиваться — рассказал исполнительный директор ООО «М-Сервис» Антон Тягушев.

Также Антон Тягушев отметил, что на сегодняшний день ситуация наладилась, и все захламленные территории будут очищены от мусора в течение дня.